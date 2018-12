Von Isabell Waschkies

Übernommen wird der Pflegedienst an der Albaxer Straße 17 in Höxter vom 1. Januar 2019 an von der Hermes Intensivpflege aus Bochum. »Wir wollen die pflegerische Versorgung der Klienten in Höxter weiterhin gewährleisten und das Unternehmen mit diesem guten Leitungsteam nahtlos übernehmen«, kündigt Thomas Hermes (49), Geschäftsführer der Hermes Intensivpflege, an. Der Name »Annette Rüther« habe sich in den vergangenen 25 Jahren in Höxter etabliert und stehe für Zuverlässigkeit und gut ausgebildete Pflegekräfte. Das Hausnotrufsystem, bei dem der Pflegedienst rund um die Uhr per Knopfdruck erreichbar ist, und die ambulante Pflege gehören zu den Hauptaufgaben der 30 Mitarbeiter.

Arbeitsablauf veränderte sich mit den Jahren

Der Entschluss, den Betrieb aufzugeben, sei bereits im Frühjahr dieses Jahres gefallen. »Damit hatten wir nun lange Zeit, um uns mit diesem Gedanken anzufreunden. Wir gehen diesen Schritt mit einem lachenden und einem weinenden Auge«, sagt Annette Rüther über ihren Entscheidung, mit ihrem Mann Meinolf (61) in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Vor 25 Jahren gründete die examinierte Krankenschwester und mittlerweile Mutter von drei Kindern (31, 26 und 22 Jahre) den damals ersten privaten Pflegedienst in Höxter und stellte erst nach sechs Wochen die erste Aushilfe ein. Nach und nach wuchs das kleine Unternehmen, und damit auch die Anforderungen. »Der Arbeitsablauf des Pflegedienstes hat sich in den vergangenen Jahren immens verändert. Die Büroarbeit ist mehr geworden, immer mehr Kleinigkeiten müssen ordentlich dokumentiert werden. Auch hatten die Pflegekräfte früher mehr Zeit für den einzelnen Klienten«, so Meinolf Rüther, der seine Frau in den vergangenen Jahren bei jeglichen Verwaltungsaufgaben unterstützte und sich jetzt gemeinsam mit seiner Frau auf den neuen Lebensabschnitt freut. Vor einiger Zeit erfüllte sich das Paar mit einem eigenen Wohnmobil einen kleinen Traum. »Im kommenden Jahr wollen wir reisen, wohin uns unsere Nase führt«, sagt Annette Rüther, »außerdem heiratet unsere jüngste Tochter bald. Langweilig wird es uns nicht.«