Von Dennis Pape

Höxter (WB). Die ehemalige Jugendherberge An der Wilhelmshöhe, in der von 2015 an Flüchtlinge untergebracht waren, soll als Gruppenherberge weiter geführt werden. Das teilten die neuen Eigentümer Buhari Gümüsch und sein Vater Nihat gestern in Höxters Stadthaus mit. Geöffnet werden soll bereits im April 2019.

Die beiden betreiben bereits eine Gruppenherberge in Meschede sowie ein Schullandheim in Olsberg (Sauerland) in privater Trägerschaft, ohne Mitglied im Jugendherbergswerk zu sein – und dies sei auch das Konzept für den Standort Höxter. »Wir sind offen für alle Besucher: Einzelgäste, Schulklassen, Gruppen, Vereine, Familien«, betonte Nihat Gümüsch bei der Präsentation der Pläne. Sein Sohn Buhari pflichtete ihm bei: »Wenn die Nachfrage stimmt, wollen wir Seminarräume anbieten. Wenn uns besonders viele Familien besuchen, sollen sie ihre eigenen Sanitäranlagen vorfinden – wir wollen im Laufe der Zeit auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Gäste eingehen. Das funktioniert jedoch nicht von jetzt auf gleich.«

Gruppenherberge in Meschede und ein Schullandheim

Die Gümüschs hatten die Immobilie vom Landesverband Westfalen-Lippe des Deutschen Jugendherbergswerkes gekauft. »Die Schlüsselübergabe sollte schon im November über die Bühne gehen, ist jetzt jedoch auf Januar verschoben worden. Im April 2019 wollen wir öffnen«, beschreibt Nihat Gümüsch den ambitionierten Plan. Im Inneren des Gebäudes soll bis dahin gestrichen und renoviert werden, eventuell werden Bodenbeläge erneuert. Die Sanitäranlagen sollen ebenso wieder auf Vordermann gebracht werden wie der Außenbereich, ein behindertengerechtes Erdgeschoss ist ebenfalls geplant. Außerdem soll es auch eine Wohnung für Herbergseltern geben. Wie viele Menschen in der Herberge beschäftigt würden, müsse die Zeit und vor allem die Auslastung zeigen. Eingerichtet werden soll auch eine Küche, um die Gäste Verpflegen zu können. »Wir werden nach und nach verschiedene Maßnahmen – unter anderem mit Firmen aus dem Kreis Höxter – vornehmen«, sagte Nihat Gümüsch. Wie viel am Standort investiert wird, behielt er für sich.

Stillschweigen über Kaufpreis

Auch über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden, das Mindestgebot lag im April 2018 bei 344.000 Euro. Rückblick: Die ehemalige Jugendherberge An der Wilhelmshöhe hatte vor einigen Jahren ihren Betrieb eingestellt und wurde von 2015 an als Flüchtlingsunterkunft genutzt – zunächst vom Land, später von der Stadt. Seit dem Frühjahr steht sie leer. Die 1955 eröffnete Jugendherberge verfügte zuletzt über 28 Zimmer mit insgesamt 131 Betten und gilt schon seit längerem als sanierungsbedürftig.

Erste Anfragen für Übernachtungen möglich

Bürgermeister Alexander Fischer brachte seine Freude über die Wiederinbetriebnahme der Herberge zu Ausdruck: »Wir wollen Leerstand vermeiden. Wir brauchen Häuser, die leben. Das macht eine lebendige Stadt aus. Dass die Familie Gümüsch in den Standort Höxter investiert, zeigt einmal mehr die Attraktivität unserer Kreisstadt auf.« Fischer erhofft sich durch die Herberge, ab April noch mehr Schulklassen und junge Menschen in die Stadt locken zu können. Sie würde in keinster Weise in Konkurrenz zum bestehenden Übernachtungsangebot stehen, sondern diese sinnvoll ergänzen. Laut Carsten Hahn von der Stadt Höxter soll jetzt zunächst schnellstmöglich eine Baugenehmigung erteilt werden. Beworben wird die Herberge schon im Internet unter www.gruppenhaus.de. Eine Kontaktaufnahme zwecks Anfrage sei ebenfalls bereits jetzt unter Telefon 0178/4017227 möglich.