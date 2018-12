Die Spielhalle an der Stummrigestraße in Höxter. Foto: Michael Robrecht

Höxter (WB). Die Polizei in Höxter hat zwei Männer festnehmen können, die in dringendem Tatverdacht stehen, am Montag, 17. Dezember, eine Spielhalle in der Stummrigestraße in Höxter überfallen zu haben .