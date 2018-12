Boffzen(WB/thö). Das Glasmuseum Boffzen schließt Ende 2019. Nach Angaben von Bürgermeister Christian Perl hat die Gemeinde den Mietvertrag für die Becker- Villa an der Bahnhofstraße gekündigt.

Für das kommende Jahr gebe es aber noch ein Programm das neben der Dauerausstellung auch vier Sonderausstellungen und ein Konzert der Frackophoniker aus Fürstenberg vorsieht. Auch nach dem Ende des Museums soll die Geschichte des Glasmacherdorfes Boffzen weiter wachgehalten werden. »Die Dauerausstellung könnte in die Räume der ehemaligen Bücherei umziehen«, sagt Vize-Bürgermeister Manfred Bues, derzeit auch Verantwortlich für das Glasmuseum. Dazu müssten aber noch entsprechende Beschlüsse der Gremien erfolgen und zudem ein Kostenrahmen für die Herrichtung der Räume ermittelt werden.

2019 noch Programm

»Die Entscheidung, das Glasmuseum aufzugeben, haben wir uns nicht leicht gemacht«, sagt Christian Perl und verweist auf einen entsprechenden Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 10. Dezember. Boffzen habe eine reiche Glasmachergeschichte. Dennoch sei das Glasmuseum in seiner bisherigen Form eine

Ausstellungsstück in Boffzen. Foto: Thöne

»Nummer zu groß« für die kleine Gemeinde. Allein 20.000 Euro Miete und Unterhaltungskosten habe die ehemaligen Industriellen-Villa an der Bahnhofstraße gekostet. »Das ist eine freiwillige Ausgabe, die wir uns bei unserer bisherigen Haushaltslage nicht leisten können«, berichtet Perl. Er verweist auf auch geringe Besucherzahlen. In der vergangenen Saison habe es lediglich 223 zahlende Besucher gegeben. »Die Erfahrung zeigt auch, dass nur wenige Boffzener das Museum besuchen«, so Bues.

Er ist der Kopf eines Teams, das das Glasmuseum zur Saison 2018 übernommen hatte. In den drei Jahren zuvor war es vom Freundeskreis Glasmuseum betrieben worden, der dem Museum 2017 ein zeitgemäßeres Format geben wollte. Nachdem Förderanträge von der Gemeinde nicht bewilligt worden waren, zog sich der Freundeskreis aus der Bewirtschaftung zurück.

1991 gegründet

Gegründet worden war das Museum 1991 und seitdem in der 1905 erbauten Fabrikantenvilla untergebracht. In der letzten Saison sind eine Bodypaintingausstellung im Juni und zwei Kunstausstellungen von Bernd Reimann und Derental und Tatjana Stör aus Höxter geplant. Ebenso ein Kreativwochenende für Frauen.