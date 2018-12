Seit Jahren kommen die Höxteraner, Kunden und Gäste auf dem Marktplatz zusammen, um »Stille Nacht« oder »O du fröhliche« als Einstimmung auf den nahen Heiligabend zu singen. Viele Jahre traf man sich Heiligabend um 11 Uhr, 2017 wurde dann am 23. Dezember um 17 Uhr erstmals gesungen. Dicht gedrängt standen geschätzte 1000 Besucher zwischen den Hütten, und die Musiker der Musikschule intonierten die Lieder. Auf der Marktplatzbühne und von den umliegenden Dächern erklingen auch diesmal wieder die Instrumente wie Trompeten.

Freuen sich auf das gemeinsame Weihnachtsliedersingen am Sonntag in Höxter: (von links) Martins Leins, Marktmeister Christoph Hecker, Bürgermeister Alexander Fischer und Musikschüler. Foto: WB Freuen sich auf das gemeinsame Weihnachtsliedersingen am Sonntag in Höxter: (von links) Martins Leins, Marktmeister Christoph Hecker, Bürgermeister Alexander Fischer und Musikschüler. Foto: WB

»Ich freue mich ganz besonders auf das Weihnachtssingen gemeinsam mit der Musikschule in unserer ›guten Stube‹ auf dem Marktplatz. Für mich persönlich ist es immer ein ganz besonderer Einstieg in die Weihnachtstage. Es kehrt Ruhe und Besinnlichkeit ein, die Menschen rücken nah zusammen und es ist noch einmal ein ganz besonders schöner und harmonischer Abschluss der vorweihnachtlichen Zeit«, erklärte Bürgermeister Alexander Fischer. »Erstmals werden in diesem Jahr Kerzen an die Bürgerinnen und Bürger verteilt, damit wir auch optisch eine besondere Stimmung haben werden. Ich bedanke mich bei Martin Leins und allen Mitstreitern und natürlich bei den Bürgerinnen und Bürgern für diese wunderbare Veranstaltung«, sagte Bürgermeister Fischer weiter.

Zu den Einladenden zählen die Musikschule und Höxters Ehrenbürger, Bundesminister a.D. Prof. Dr. Klaus Töpfer. Die Veranstalter und viele Besucher lieben den Treffpunkt Weihnachtsmarkt, auch, um sich zu unterhalten oder Freunde und Bekannte zu treffen.