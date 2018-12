Von Sabine Robrecht

Foto: Sabine Robrecht

Wer im Abendlicht auf das karolingische Welterbe-Westwerk zugeht, ist gleich vom Lichterglanz gefesselt. Links an der würdig illuminierten Fassade kündet ein leuchtender Stern vom Wunder der Heiligen Nacht. Küster Johannes Gritzo hat ihn selbst geschmiedet. Und auch im Innern der ehemaligen Abteikirche trägt der Weihnachtsschmuck die Handschrift des Küsterehepaares: Mit viel Liebe zum Detail haben Johannes und Helga Gritzo eine Woche lang die Barockkirche hergerichtet.

Krippe ist ein Blickfang

Blickfang ist natürlich die Krippe. Vom Ziehbrunnen links bis hin zum Wasserspiel, für das der Küster eigens einen Stein durchbohrt hat, setzt sie Jesu Geburt berührend in Szene und lädt die Gäste zum Verweilen ein. »Das Christuskind wird erst an Heiligabend in die Krippe gelegt«, betonen die Küster. Zur Christmette um 17.30 Uhr erstrahlen dann auch die imposanten Weihnachtsbäume in hellem Schein. Sie sind nicht nur beleuchtet, sondern auch geschmückt und umrahmen das große Hochaltar-Bild, das pünktlich zum Fest die Weihnachtsszene zeigt. Für den Hochaltar der Abteikirche gibt es – das ist eine Besonderheit – auswechselbare Gemälde mit Schlüsselereignissen des Kirchenjahres. In der Woche vor Weihnachten gehört der Bildwechsel, für den drei Helfer benötigt werden, zu den Festvorbereitungen.

Heu vom Vorjahr

Das Ehepaar Gritzo denkt aber jedes Jahr schon viel eher an Weihnachten. »Schon im Sommer kümmern wir uns immer um Heu für den Krippenstall.« Angesichts der Dürre in diesem Jahr war nicht viel zu holen. »Wir hatten glücklicherweise noch Heu vom Vorjahr«, sagt Johannes Gritzo. Die Krippe selbst hat das Küsterehepaar auf Stroh gebettet. Blumen runden die liebevolle Gestaltung der Krippe ab. Während die Küster sie drappierten, nahmen Gerüstbauer einer Fachfirma aus Diemelstadt zeitgleich im Johanneschor ihre Arbeit auf: Sie errichteten in der einstigen Kaiserkirche Gerüste, mit deren Hilfe eine Restauratorin unter anderem im Deckenbereich in etwa zwölf Metern Höhe Befunduntersuchungen unternehmen können. Die Eizelteile der Gerüste haben die Fachleute vom Friedhof aus über einen Behelfsaufzug in den Johanneschor befördert. Ein barockes Fenster im ersten Stock wurde ausgebaut und dient als Behelfstür.

Westhalle und Seitenschiffe werden eingerüstet

Besucher, die zwischen den Feiertagen das Welterbe besichtigen, sehen auf dem Friedhof den Lastenaufzug. Im Obergeschoss können sie nur die Westhalle betreten. Von dort aus eröffnen sich ihnen am Absperrband spannende Blicke in den Johanneschor, der in eingerüstetem Zustand einen ungewöhnlichen Eindruck macht. »Die Westhalle und die Seitenschiffe werden im Januar zu Befunduntersuchungen ebenfalls eingerüstet, so dass das Obergeschoss des Westwerks zwei Wochen lang geschlossen bleibt«, kündigt Kirchenvorstandsmitglied Josef Kowalski an. Ebenfalls für Befunduntersuchungen, bei denen Restaurierungsbedarf festgestellt wurde, ist das Orgelprospekt eingerüstet. Das Instrument selbst ist bekanntlich in Holland zur Reparatur.

Sonderöffnungszeiten

Die Barockkirche, die Westhalle und der Friedhof mit dem Grab des Hoffmann von Fallerslebens sind vom 26. Dezember bis einschließlich 1. Januar jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr für Besucher geöffnet. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende zur Sanierung der historischen Springladen-Orgel wird gebeten.