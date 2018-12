Von Sabine Robrecht

Höxter (WB). In einem Stall kommt Gottes Sohn zur Welt. Maria wickelt ihn in Windeln und legt ihn in eine Krippe. Das Wunder der Heiligen Nacht ist in vielen Wohnzimmern zum Fest figürlich inszeniert. Neben der gemeinsamen hoffnungsvollen Botschaft von Jesu Geburt hat jede private Weihnachtskrippe aber auch ihre eigene – ergreifende – Geschichte, die meist nur die Besitzer und ihre Familien kennen.

Bei der Krippenausstellung des Eine-Welt-Kreises St. Nikolai in der Dechanei zu Beginn der Adventszeit lagen das Mysterium der Menschwerdung Gottes und auch die herzbewegenden Erinnerungen, die jeder Leihgeber mit seiner Krippe verbindet, geradezu in der Luft. Einige der Aussteller erzählten dem WESTFALEN-BLATT die (Familien-)Geschichte ihrer Krippen. »Mein Vater hat es nach der Kriegsgefangenschaft als Glück empfunden, nach Hause kommen zu dürfen, eine Familie zu gründen und Weihnachten zu feiern«, berichtet Margret Mönnikes-Raabe (61).

Diese tiefe Dankbarkeit wird ihr gegenwärtig, wenn sie die Krippe ihrer Eltern aufstellt. »Mein Vater baute sie unter dem Weihnachtsbaum auf. Bevor wir Kinder ins Wohnzimmer kamen, saßen er und meine Mutter zunächst bei einem Glas Sekt gemeinsam vor der Krippe. Es war eine stille Freude«, erinnert sich die Höxteranerin. »Mein Vater hatte die Krippe von zu Hause mitgebracht. Nach dem Krieg nahm er einen alten Sack, tauchte ihn in Zement und baute eine Art Höhle für die Krippe.« Aus dem Wenigen, was da war, schuf er Behaglichkeit – getragen von jener Dankbarkeit, die der Tochter heute, Jahrzehnte später, immer noch zu Herzen geht. Und auch sie empfindet Dankbarkeit – für die Familienweihnacht in ihrem Elternhaus, an die sie zeitlebens zurückdenkt und aus deren liebevollem Geist heraus sie später auch für ihre eigenen Kinder Weihnachtserinnerungen geschaffen hat.

" „In der Adventszeit haben wir Bethlehem und den Stall aufgebaut. Die Hirten waren schon da. Maria und Josef gingen an jedem Adventssonntag eine Station weiter. Und Weihnachten kamen sie an.“ Margret Mönnikes-Raabe "

Diese ranken sich wiederum um eine Krippe. »Wir hatten eine Ostheimer Krippe. In der Adventszeit haben wir Bethlehem und den Stall aufgebaut. Die Hirten waren schon da. Maria und Josef gingen an jedem Adventssonntag eine Station weiter. Und Weihnachten kamen sie an.«

Die Glückseligkeit der eigenen Weihnachts-Gepflogenheiten wird auch bei Ilona Drüke (68) gegenwärtig, wenn sie unter dem Baum die Krippe aufbaut. »Mein Mann und ich haben sie vor 40 Jahren aus Bayern mitgebracht. Unsere Tochter hat als Kind immer mit den Figuren gespielt«, lässt sie unvergessliche Momente mit einem Lächeln Revue passieren. Die Tochter ist inzwischen 39 und lebt in Zürich. Die Krippe erinnert sie an Kindertage.

Diese sind auch bei Ludger Roters (52) gedanklich präsent, wenn er sich die Krippe anschaut, die er bei Ausstellung in der Dechanei gezeigt hat: »Meine Geschwister und ich haben sie 1980 gebastelt«, erzählt er. Kreativ haben Ludger Roters und seine beiden Schwestern aus Stoffresten, Drähten und Nylonstrümpfen die Figuren gefertigt.

" „Dem Geheimnis wird Gestalt verliehen. Damit nimmt es ein wenig Wirklichkeit an.“ Ludger Roters "

Eine Krippe gehört für ihn zum Fest dazu: »Das Zentrum des weihnachtlichen Geschehens wird dargestellt«, sagt der Höxteraner. »Dem Geheimnis wird Gestalt verliehen. Damit nimmt es ein wenig Wirklichkeit an.«

Dieses zentrale Anliegen hat ihn und seine Schwestern damals zum Basteln inspiriert – so wie es Christen auf allen Kontinenten tun, seit Franz von Assisi im Jahr 1223 in einer Höhle bei Greccio eine Krippenfeier mit lebenden Tieren gestaltet hatte. Der Heilige gilt als Erfinder der Krippe.

In seiner Mission, den Menschen zu zeigen, in welcher Armut der Sohn Gottes zur Welt gekommen ist, bauen viele Menschen nach wie vor mit Glaubenstiefe und handwerklichem Geschick Krippen. Einer dieser Krippenbauer, Josef Lüke (85) aus Ottbergen, ließ die Ausstellungsbesucher in Höxter teilhaben an seiner jahrzehntelangen Schaffensfreude. Der Tischlermeister hat viele Krippen gebaut. Gemeinsam ist ihnen die Liebe zum Detail. Bäume aus Naturmaterial und eine Brücke über einem Bach prägen die Behaglichkeit der Szenerie rund um den Stall. Viele Schafe begleiten die Hirten zum Kind. Und als er in Höxter zur Ausstellung die Figuren platzierte, erinnerte sich Josef Lüke an die eigene Kindheit: Denn die Figuren, die er die Weihnachtsgeschichte erzählen lässt, sind etwa 90 Jahre alt und stammen von seinen Eltern.

Zu ihnen gesellten sich im Wohnzimmer der Familie Lüke durchaus auch mal Playmobilfiguren. »Sie besuchten die heilige Familie«, erzählt die Tochter des Krippenbauers, Christa Müller-Lüke (46), aus ihren Kindertagen.

Ulla Nippel (51) verbindet mit der Krippe, die sie in der Dechanei ausstellte, keine Kindheits-Assoziationen, sondern traurige Erinnerungen. »Sie ist ein Erbstück eines verstorbenen Freundes.« Dieser Freund, Pfarrer Horst Klabes aus Lippetal, ist im Januar 2013 bei einem Autounfall in Ghana tödlich verunglückt. Ulla Nippel und er waren für ein gemeinsames Hilfsprojekt, das Adinaso-Kinderheim in der ghanaischen Hauptstadt Accra, unterwegs, als der Unfall passierte. Die Höxteranerin erlitt Verletzungen. Sie führt jetzt den gemeinsam mit Pfarrer Klabes gegründeten Verein »Anidaso – Hoffnung für Straßenkinder« weiter. Denn das Heim finanziert sich ausschließlich aus Spenden.

Wenn sie die von Franz Auth aus Höxter geschaffene Krippe ihres verstorbenen Weggefährten aufbaut, erfüllt Christi Geburt sie trotz aller Trauer mit Hoffnung, Zuversicht und nicht zuletzt auch mit Tatkraft für die Kinder in Ghana.