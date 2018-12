Weihnachtssingen in Höxter: »Stille Nacht« im Regen Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

Alle Jahre wieder laden Höxters Ehrenbürger Prof. Klaus Töpfer und die Musikschule zum Weihnachtssingen ein. Es war ein nettes Stelldichein vor dem großen Fest, das alljährliche Wiedersehen mit Freunden, Familie und Bekannten. Wer sich einen Platz – im besten Fall noch eine warme Tasse Punsch oder Kakao – sichern konnte, der warf einen Blick auf den gut gefüllten Liederzettel. Es wurde vom »größten Chor in Höxter« kräftig und textsicher gesungen: »Tochter Zion«, »O du fröhliche«, »O Tannenbaum«. Leider regnete es am Sonntagabend in Strömen, so dass viele Schirme die Sicht zur Bühne erschwerten. Bläser der Musikschule standen auf der Bühne und intonierten zudem vom Dach des hohen Hauses Am Markt 1 Weihnachtsmusik.

Musikschulleiter Martin Leins hatte das musikalische Programm vorbereitet. Bürgermeister Alexander Fischer wünschte im Namen der Stadt ein frohes Fest. Die Höxteraner und ihre Gäste ließen sich das Singen trotz der feuchten Begleitumstände und des durch die Baustelle dieses Jahr zu engen Marktplatzes nicht vermiesen.