In einem feierlichen Rahmen haben sie mit ihren Vorgesetzten, Partnern, der Geschäftsführung und dem Betriebsrat die 40 beziehungsweise 25 Jahre Treue zum Holzmindener Unternehmen gefeiert. Geschäftsführer Kai Schiefelbein bedankte sich bei den Jubilaren und sagte, auch international könne Stiebel Eltron auf eine positive Unternehmenskultur blicken: »Wir freuen uns, weltweit Mitarbeiter zu beschäftigen, die dem Unternehmen schon lange treu sind. Thailand, China und die Slowakei beispielsweise sind da keine Ausnahme. An all diesen Standorten haben wir Kollegen die zehn, 20 oder sogar schon 40 Jahre bei uns beschäftigt sind.«

Inken Schäfer, Vorsitzende des Betriebsrates, sagte: »In diesem Jahr haben wir zwar mit 18 Jubilaren am Standort Holzminden weniger Jubilare als in den vorangegangenen Jahren, doch sie haben sich nicht weniger verdient gemacht mit ihrer langjährigen Arbeit für das Unternehmen. Sie haben Beständigkeit und den Glauben an das Unternehmen bewiesen.« Seine Dankesworte richtete Gerhard Starke, Personalleiter, auch an die Partner der Jubilare: »Es ist wichtig, Zuhause Rückhalt zu haben – besonders wenn es im Unternehmen mal stressig wird und die Zeiten schwierig sind.« Seit 1924 sind technische Leistungsfähigkeit, Qualität und Innovation bestimmende Faktoren des Erfolgs. Mit zwei nationalen und vier internationalen Produktionsstätten sowie Vertretungen in über 120 Ländern ist Stiebel Eltron global aufgestellt.