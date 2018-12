Höxter (WB/hai). Die Bahnschranken sind ewig unten – und weit und breit ist kein Zug zu sehen. Was sollte man als Autofahrer tun? Langsam zwischen den Halbschranken durchfahren? »Bloß nicht, das ist brandgefährlich«, warnt die Polizei. Jetzt hat sich so ein Vorfall in Höxter ereignet.

Fast 30 Fahrer hatten an Heiligabend bei der Polizei angerufen, dass wieder einmal die Bahnschranken an der Weserbrücke in Höxter unten geblieben sind und die Ampeln »knallrot« leuchten. »Diese Bürger haben alles richtig gemacht. Wir haben sofort Kollegen nach draußen geschickt, die den Verkehr dort sicher durch die Schranken geleitet haben«, so die Polizei.

Saftiges Bußgeld bei Verstoß

Von der Bahn musste extra ein Techniker anreisen, der Fehler war dann aber schnell behoben. Übrigens: Es droht ein saftiges Bußgeld (700 Euro), wenn man trotz geschlossener Schranken den Übergang passiert, plus zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot. Fußgänger zahlen laut Bußgeldkatalog 350 Euro.