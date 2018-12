Von Marius Thöne

Höxter (WB). Es ist nasskalt an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag in Höxter – knapp vier Grad Außentemperatur mit leichtem Sprühregen. Salvatore Treglia (70) steht mit einigen Schaulustigen am Corveyer Weserufer. Alle warten auf die Weserschwimmer, die knapp eine Stunde zuvor an der Nethemündung bei Godelheim in den Fluss gestiegen sind, um die fünf Kilometer nach Corvey zu schwimmen.

Der Pegel war aufgrund der vielen Niederschläge in den vergangenen Wochen stark gestiegen, so dass das Schwimmen auch stattfinden konnte. »Diese alte Tradition hätte auch nicht sterben dürfen«, sagte Eckehard Hemesoth von der DLRG-Ortsgruppe Höxter, die das Weihnachtsschwimmen jedes Jahr veranstaltet. Sechs Teilnehmer waren am Mittwoch dabei. Zu Zeiten, in denen Salvatore Treglia noch aktiv war, waren es dreimal so viele. »In den 1990er Jahren sind wir sogar mal durch eine fast zugefrorene Weser geschwommen«, blickte er zurück. »Die Eisschollen trieben immer in Richtung Ufer, so dass die Schwimmer in der Mitte des Flusses unterwegs waren«. Treglia ist anzumerken, dass er sich gerne selbst den Neoprenanzug übergestreift hätte und mitgeschwommen wäre. »Aber meine Gesundheit spielt nicht mehr mit«, sagt der gebürtige Italiener.

Und dann tauchen die sechs Schwimmer in der Weser auf. Sie rufen laut »Frohe Weihnachten« in Richtung Ufer. Spaziergänger grüßen zurück. Bei den Schwimmern ist das DLRG-Boot »Eisfuchs«. Dessen Besatzung um Eckehard Hemesoth sorgt für die Sicherheit. Als die Schwimmer aus dem Wasser steigen, heißt Treglia sie willkommen. Viele helfende Hände reichen Kakao und Glühwein. »Das ist eine richtig schöne Tradition zum Weihnachtsfest«, sagt Uwe Weber (54), Weserschwimmer aus Bruchhausen.