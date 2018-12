Wer kennt diese Tasche? Das will die Polizei wissen. Foto: Polizei

Höxter (WB). Die Polizei sucht Zeugen: Verdächtige Gegenstände, vermutlich Einbruchswerkzeug, sind auf einer Baustelle in Stahle entdeckt worden.

Ob tatsächlich ein Einbruch verübt wurde, konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Die Polizei Höxter fragt nun, wer diese Gegenstände zuordnen kann.

Die dunkelbraune Damenhandtasche lag auf einem Baugerüst an einem Autohaus am Stahler Ufer. In ihr befanden sich ein Schraubendreher mit rotem Griff und ein blauer

Wem gehört dieses Werkzeug. Foto: Polizei Wem gehört dieses Werkzeug. Foto: Polizei

Bolzenschneider. Den Mitarbeitern der beauftragten Baufirma sind Tasche und Werkzeuge nicht bekannt, so die Polizei.

Die Gegenstände müssen in dem Zeitraum vom Sonnabend, 22. Dezember, ab 17 Uhr bis Sonntag, 23. Dezember, gegen 12.45 Uhr abgelegt worden sein. Die Kriminalpolizei in Höxter hofft auf sachdienliche Hinweise unter Telefon 05271/962-0.