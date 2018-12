Der Minister aus Düsseldorf spricht über »Die Zukunft der Mobilität – Chancen und Herausforderungen für NRW«. Auch soll es um die Verkehrswege in und um Höxter gehen. Themen werden der B64/83-Lückenschluss, die Sanierung der Weserbrücke Höxter und die Neuaufnahme von Planungsuntersuchungen für die Südumgehung/Südbrücke in Höxter sein.

Auch der Wirtschaftspark Stahle-Albaxen und die dortige geplante Erweiterung plus dem gewünschten Anschluss an die B64/83 werden thematisiert. Die CDU bittet um

Anmeldungen per Telefon oder Email bis Freitag, 4. Januar, an die CDU-Kreisgeschäftsstelle in Höxter. Ein Imbiss (Brotzeit) wird am Abend angeboten (12 Euro).