Frederike und Johannes Schöning lassen sich im neuen Jahr in Höxter nieder und erfüllt das Backsteinhaus an der Oberen Mauerstraße in Höxter mit Leben. Foto: Sabine Robrecht

Von Sabine Robrecht

Höxter (WB). Wenn um Mitternacht die Sektkorken knallen und das Silvester-Feuerwerk den Himmel erleuchtet, starten Frederike und Johannes Schöning in ein besonderes neues Jahr: Das junge Ehepaar verlegt seinen Lebensmittelpunkt von Münster nach Höxter und bezieht in der Oberen Mauerstraße ein mehr als 120 Jahre altes Haus.

Foto: Sabine Robrecht

Für Frederike Schöning ist der Umzug eine Rückkehr in die Heimat: Die angehende Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin ist in Höxter aufgewachsen.

Ihr künftiges Zuhause, ein dreistöckiges Backsteingebäude, ist der 28-Jährigen vertraut. Vom Wohnzimmerfenster des Elternhauses in der Grubestraße aus konnte sie immer direkt auf das um 1895 errichtete Haus schauen. »Jeden Tag hatte ich es im Blick. Ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass ich eines Tages mal darin wohnen würde«, lacht Frederike Schöning.

Das rückwärtige Außengelände grenzt unmittelbar an den großen Garten des Elternhauses an. »Den Zaun zwischen den Grundstücken haben wir schon entfernt«, erzählt die junge Frau von einer der ersten Taten nach dem Hauskauf.

Eltern sind Nachbarn

Die Nachbarschaft mit den Eltern Marion und Thomas Schöning kann sich die Tochter gut vorstellen. Und auch Ehemann Johannes (28), der gebürtig aus Münster stammt, sieht der Familienbande und dem Leben in Höxter mit Vorfreude entgegen. Der Schützengilde ist der zukünftige Neubürger natürlich schon beigetreten. Das lasse sich als Schwiegersohn des Kommandeurs nicht vermeiden, scherzt der junge Zahnarzt. Er ist aber auch aus Überzeugung Mitglied geworden. Denn er steht der Schützentradition aufgeschlossen gegenüber. Und: »Das Schützenfest gefällt mir gut. Es ist in Höxter so etwas wie eine fünfte Jahreszeit.«

Diese erleben die beiden demnächst als Mitbürger und nicht als (Wochenend-)Gäste der Familie. Die Rückkehr in die Heimat war für Frederike Schöning, als sie zum Studium nach Münster ging, kein fester Vorsatz. »Es hat sich jetzt ergeben«, sagt sie. Ihr Mann war nicht abgeneigt, ganz im Gegenteil. »Ich wollte eigentlich immer schon aufs Land«, gewährt Johannes Schöning, der bis zu seiner standesamtlichen Hochzeit vor wenigen Wochen noch Schäfers hieß, Einblicke in seine Vorlieben.

Beschaulichkeit und Infrastruktur

Höxter biete Beschaulichkeit und eine voll ausgebaute städtische Infrastruktur gleichermaßen. Ins Grüne seien die Wege kurz. Und: »Ein neues Schwimmbad wird gebaut. Es tut sich also etwas auch für Kinder«, schaut Johannes Schöning nach vorne. »Wichtig ist uns das Wasser«, ergänzt seine Frau. Das Paar wohnt in Münster am Aasee und freut sich jetzt auf Spaziergänge und Joggingrunden an der Weser.

Kirchliche Hochzeit in Höxter

Die Region werde viel zu schlecht geredet, sind die beiden Neubürger der Meinung. »Mir hat nie etwas gefehlt«, schaut Frederike Schöning auf ihre Kindheit und Jugend in Höxter zurück. Der Kreis sei mit Sport- und Freizeitmöglichkeiten ebenso wie mit kulturellen Angeboten gut aufgestellt. Und wer nach Paderborn ins Theater fahren wolle, sei nicht viel länger unterwegs als in der Großstadt von einem Stadtteil in den anderen. Aus voller Überzeugung schlagen die beiden jungen Leute also im Weserbergland Wurzeln. Und bekräftigen ihr Bekenntnis zur Region 2019 mit der kirchlichen Hochzeit in Höxter.

Haus ist bereits Großbaustelle

Die Innenstadt-Lage ihres zukünftigen Wohnhauses reizt die Eheleute ebenfalls: »An etwas Vergleichbares wäre in Münster schon allein aus Kostengründen überhaupt nicht zu denken.« Gute Berufsaussichten für beide sprachen ebenfalls für den Umzug aufs Land. Bei Johannes Schöning ging alles ganz schnell. Er fängt schon am 1. März als Zahnarzt in der Praxis Dr. Michael Grobitzsch in Höxter an. Ehefrau Frederike kommt im Laufe des Jahres nach. Sie setzt in Münster noch ihre Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin fort.

Ihr zukünftiges Zuhause, das lange leer gestanden hatte, ist bereits Großbaustelle. »Wir müssen es kernsanieren. Neu zu bauen, wäre wahrscheinlich günstiger.« Ein Neubau kam für beide aber nicht in Frage. Ein altes Haus mit Charme und Seele schwebte ihnen vor. In der Oberen Mauerstraße erfüllen sie sich jetzt diesen Traum. Die markante Backsteinfassade, die den Straßenzug prägt, bleibt erhalten.

Blick auf LGS-Gelände am Wall

Drinnen verändern sich die Raumzuschnitte. Die Fachwerk-Konstruktion in den Räumen soll sichtbar bleiben. Aus dem Dachgeschoss ihres Hauses, das nicht als Baudenkmal, aber als erhaltenswert eingestuft ist, schauen die künftigen Bewohner demnächst direkt auf das Landesgartenschaugelände am Wall. Frederike Schöning freut sich schon auf diese Aussichten.

Auf die junge Frau und ihren Ehemann freut sich nicht nur die Familie, sondern auch Höxters Baudezernentin Claudia Koch: Sie hat bei ihrem Altstadt-Spaziergang mit Bürgern im Herbst freudestrahlend an dem Haus in der Oberen Mauerstraße innegehalten und verkündet, dass junge Leute diesen Leerstand in Kürze beenden und das Quartier beleben werden.