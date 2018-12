Von Michael Robrecht

Steinheim (WB). Auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand – und vor Überraschungen nie sicher. Der Musik- und Partymanager Alexander Frömelt (45) hatte die Rechnung ohne den alten Wirt seines Restaurants »Cosmo« in Steinheim gemacht. Dem war zwar schon Monate vor der Bistro-Übernahme durch Frömelt vom vorherigen Betreiber des »Cosmo« gekündigt worden, er hatte aber gegen die Entlassung geklagt, was Frömelt nicht wusste.

Auch Schäfer Heinrich (hier in Vörden) managt Alex Frömelt. Foto: M. Robrecht Auch Schäfer Heinrich (hier in Vörden) managt Alex Frömelt. Foto: M. Robrecht

Jetzt hat er den Salat: Der 45-Jährige, der seit November 2017 das »Cosmo« betreibt, soll dem Alt-Wirt 31.000 Euro nachzahlen, obwohl der nie für Frömelt gearbeitet hat. Das hat das Paderborner Arbeitsgericht entschieden (Az. 1 CA 731/18). Der angestellte Ex-Geschäftsführer (38) stand eines Tages plötzlich im Lokal, behauptete, er arbeite im »Cosmo« – und verlangte rückwirkend Geld für etliche Monate.

»Der Fall ist am 13. Dezember nur fünf Minuten im Gericht verhandelt worden«, schilderte Frömelt dem WESTFALEN-BLATT. Er habe dort gehört, dass die Richtlinie 2001/23/EG regele, dass bei Betriebsübernahmen alle Jobs geschützt seien, der Nachfolger alle Pflichten übernehme. Die Kündigung des Geschäftsführers sei offenbar nicht rechtswirksam gewesen, als er eingestiegen sei, obwohl ihm das der vorherige Betreiber bescheinigt habe. Mit Sozialabgaben und Gerichtskosten könne das am Ende ein teurer Spaß werden: Neu-Gastronom Frömelt, der heute Schäfer Heinrich und viele Schlagerstars managt und für sie Auftritte bucht, kündigte an, dass er in Berufung gehen werde. Das Landesarbeitsgericht Hamm wäre dann 2019 zuständigt.

Unfassbar sei so ein Urteil. Das könne man sich nicht bieten lassen, zumal vor Gericht weder Zeugen gehört noch weitere Details zu dem merkwürdigen Fall vom Richter abgefragt worden seien. Er sei sich keiner Schuld bewusst und 31.000 Euro lägen auch nicht mal eben so in der Portokasse. Nach Ansicht des Paderborner Gerichts sei die Kündigung des leitenden Mitarbeiters aus dem Sommer 2017 aus formalen Gründen unwirksam gewesen, weil sie nicht ordnungsgemäß zugestellt worden sei, hörte Frömelt. Das seien aber alles Vorgänge weit vor seiner Zeit und er habe darauf vertraut, dass alle Altlasten vom Vorbetreiber geregelt worden seien.

Alex Frömelt sagte: »Dass ich auch für den Zeitraum, in dem der Betrieb mir gar nicht gehörte, zahlen soll, das verstehe ich überhaupt nicht.«