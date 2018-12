Von Sabine Robrecht

Höxter (WB). Einen Tisch ersteigern und damit Gutes tun: In den »Bürgerstuben« in Höxter war’s möglich. Der neue Wirt der Kult-Kneipe, Andreas Rüther, hat seinen Gästen mit dieser originellen Idee kurz vor Jahresende 2018 4000 Euro Spenden für soziale Zwecke in der Region »entlockt«.

In den meisten Gaststätten und Restaurants haben die Tische Nummern. Nicht so bei Andreas Rüther. Seine Tische tragen Namen – Namen von Freundeskreisen, Stammtischrunden und Vereinsgemeinschaften.

Andreas Rüther und Moderator Markus Finger. Foto: Michael Robrecht Andreas Rüther und Moderator Markus Finger. Foto: Michael Robrecht

Diese waren aufgerufen, einem der Tische in der frisch renovierten Kneipe am Schalker Markt für ein Jahr ihren Namen zu geben – und dafür eine Spendensumme für caritative Zwecke locker zu machen. Dabei standen keine Pauschal-Beträge im Raum. Andreas Rüther hat die Tische versteigert. So geriet die Gaststätte am letzten Samstag des Jahres 2018 zum Auktionshaus. Und die Versteigerung zu einem vergnüglichen Spektakel mit spannenden Wettstreits.

Auf die Frage des Moderators Markus Finger – »Wer bietet mehr?« – hoben sich immer wieder die Hände. Die Gäste überboten sich mit Beträgen, die sie in den Schankraum riefen. Die Spannung stieg bei jeder Runde bis zum Siedepunkt. Und am Ende kündete jeweils eine Schiffsglocke, die vom berühmten Segelschulschiff Gorch Fock stammen soll, unüberhörbar davon, dass das Höchstgebot steht und der Tisch vergeben ist: »zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten«.

Zwölf Tische kamen auf diese kurzweilige Art und Weise unter den Hammer – für Beträge, deren Größenordnungen durchaus die 400-Euro-Marke knackten. Dass die vierte Kompanie der Schützengilde Höxter sich einen der Tische sicherte, versteht sich von selbst. Schließlich sind die »Bürgerstuben« ihr Kompanielokal. »Wir freuen uns sehr, dass wir zum Erfolg dieser originellen und nachahmenswerten Aktion beigetragen haben«, betont Hauptmann Stefan Schrader. Die Jungschützen der Vierten ersteigerten einen zweiten Tisch.

Gedächtnistisch für Jüppi Schmidt

Ein anderer Tisch erinnert an die Ursprünge des Gasthauses: Liborius Schmidt, langjähriger Wirt der Traditionsgaststätte, ersteigerte ihn im Gedenken an seinen Vater Jüppi Schmidt. Der hatte die »Bürgerstuben« 1966 in der Heiligegeiststraße eröffnet. Reminiszenzen an Jüppi Schmidt und seine Familie finden sich im gemütlichen Stammtisch-Eck. An einer grün gestrichenen Wand hat Annika Trautzsch das Anfang der 1970er Jahre abgerissene Fachwerkhaus, in dem die »Wiege« der Bürgerstuben stand, zeichnerisch in Szene gesetzt. Mit dem »Jüppi-Schmidt-Gedächtnis-Tisch« schließt sich nun der Kreis. Dass Sohn und Enkel ihn ersteigert haben, freut Andreas Rüther. Der junge Wirt ist der Familie Schmidt sehr verbunden. Seine Benefiz-Aktion rundete er an dem Versteigerungs-Abend mit 50 Cent Spende pro verkauftem Bier ab.

Namen stehen auf Messingtafeln

Die Namen der Tische lässt er auf Messingtafeln gravieren. Diese werden in den jeweiligen Tisch eingelassen und haben Platz für viele weitere Namen. Der »Bürgerstuben«-Wirt möchte nämlich jedes Jahr die Tische neu versteigern. Ende Dezember kommen sie wieder unter den Hammer. Ein Sitzplatz-Anspruch ist mit der Namensgebung nicht verbunden.