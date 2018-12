»Fee« arbeitet europaweit. Einsätze in Finnland, Schweden, Spanien, Frankreich und auch in der Ukraine sind an der Tagesordnung. Zu den Kunden zählen renommierte Konzerne wie Mercedes-AMG, Goodyear, Dunlop, Symrise, Stiebel-Eltron. Aber auch für so genannte »Hidden Champions« wie Vibracoustic, Faurecia und Wabco plant und führt die Agentur Konferenzen, Produktpräsentationen und Messeeinsätze (Foto) durch. Foto: Fee

Höxter (WB). Der Gründer hört auf, Wechsel an der Spitze: 15 Jahre nach der »Fee«-Gründung wird Holger Sielemann die Geschäftsführung an seine Mitarbeiter Falk Brenke, Sascha Knipping und Yannick Sielemann abgeben.

»Es ist ein guter Zeitpunkt, eine Nachfolgeregelung einzuleiten«, sagt der Höxteraner Holger Sielemann. »Ich höre ja noch nicht auf zu arbeiten, sondern werde dem Unternehmen noch weitere Jahre als Mitarbeiter zur Verfügung stehen. So ist eine Kontinuität nicht nur für die Kunden gewährleistet. Auch die neuen Geschäftsführer können beruhigt in die neue Selbstständigkeit starten«, sagt Holger Sielemann. Zwei der drei neuen Inhaber haben schon ihre Ausbildung bei »Fee« absolviert und sind dem Unternehmen treu geblieben. So ist Falk Brenke seit 2003 ein Mitarbeiter der ersten Stunde. »Ich kann mich gut erinnern, wie wir die erste Veranstaltung geplant haben«, erinnert er sich. Brenke, gelernter Zahntechniker, hat bei »Fee« sogar zwei Ausbildungsberufe gelernt. Angefangen hat er als Auszubildender zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik, den Abschluss zum Veranstaltungskaufmann hat er 2011 noch nachgelegt.

Auch Sascha Knipping hat die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann durchlaufen. Er ist seit 2005 im Unternehmen. Yannick Sielemann hat seine Berufsausbildung zum Bürokaufmann im Autohaus Beineke absolviert und gehört seit 2013 zum Team von »Fee«. »Das Trio ergänzt sich in den Kompetenzen hervorragend«, ist sich Holger Sielemann sicher. So stehen mit Brenke und Knipping zwei Projektleiter mit viel Erfahrung und Know-How an der Spitze, und mit Yannick Sielemann wird das Trio komplettiert mit einem Fachmann im kaufmänischen Bereich. Und so bleiben auch familiäre Bande zur neuen Geschäftsführung. Die drei gleichberechtigten Geschäftsführer wollen den Weg eines gesunden Wachstums fortsetzen. Angst vor Kompetenzstreitigkeiten haben die neuen Geschäftsführer und Holger Sielemann nicht. »Ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit dem Wechsel«, so Holger Sielemann, »deshalb ist es für mich klar, dass in Zukunft die neue Generation das Sagen hat«.

Auch die neuen Geschäftsführer sind sich sicher, dass der Übergang gelingen wird. »Wir freuen uns schon sehr auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen.« »Wir gründen ja keine ganz neue Gesellschaft, sondern übernehmen eine im Markt gut etablierte Agentur«, so Yannick Sielemann.

»Fee« arbeitet europaweit. Einsätze in Finnland, Schweden, Spanien, Frankreich und auch in der Ukraine sind an der Tagesordnung. Zu den Kunden zählen renommierte Konzerne wie Mercedes-AMG, Goodyear, Dunlop, Symrise, Stiebel-Eltron. Aber auch für sogenannte »Hidden Champions« wie Vibracoustic, Faurecia und Wabco plant und führt die Agentur Konferenzen, Produktpräsentationen und Messeeinsätze durch. Mit einem Team von sechs Mitarbeitern werden pro Jahr 100 bis 120 Veranstaltungen, davon 80 im Ausland, realisiert. Dafür greifen die Spezialisten von »Fee« auch auf weitere Dienstleister wie Technik-Firmen oder Designstudios zurück. Bei großen Veranstaltungen sind auch schnell mehr als 100 Personen im Einsatz, die alle geführt und koordiniert werden wollen. Das Zepter dafür liegt dann bei einem der Projektleiter. Auch für das nächste Jahr sind bereits einige Veranstaltungen in der heißen Planungsphase.