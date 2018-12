Wenn das neue Jahr begrüßt wird, steigen wieder Feuerwerkskörper in den Himmel. Dabei muss man die Vorschriften beachten. Hier die Brunnenarkaden im Gräflichen Park in Bad Driburg am Silvesterabend. Foto: Gräflicher Park

Silvester 2018: Vorfreude auf Jahreswechsel im Kreis Höxter Fotostrecke

Foto: WESTFALEN-BLATT-Archiv, Michael Robrecht, Gräflicher Park, Frank Spiegel

So gilt für Kirchen, Krankenhäuser, Kinder- und Seniorenheime grundsätzlich ein besonderer Schutz. In ihrer unmittelbaren Nähe dürfen an Silvester überhaupt keine Feuerwerkskörper gezündet werden. Gleiches gilt für Fachwerkhäuser wie in Höxter, da hier ein erhöhtes Brandrisiko besteht. »Alle Bürger werden gebeten, diese Regelung zu beachten und auf die allgemeine Sicherheit Rücksicht zu nehmen«, so ein Sprecher des Kreises. Andernfalls würden empfindliche Bußgelder in Höhe von bis zu 50.000 Euro drohen. Zusätzlich müssten Verursacher auch für den entstandenen Schaden aufkommen.

Auch sollten bei jedem Feuerwerk unbedingt die Hinweise der Hersteller sorgfältig beachtet werden. »Besonders wichtig ist der ausreichende Sicherheitsabstand zu Menschen, Tieren, Autos oder Gebäuden. Auch sollten Raketen niemals aus der Hand gezündet werden, sondern zum Beispiel aus einer leeren Glasflasche, die in einem abgestellten Getränkekasten steht«, erklärt Matthias Kämpfer vom Kreis Höxter.

Wie die Erfahrung von Ordnungskräften zum Beispiel der Samtgemeinde Boffzen zeigt, sei es bei der Verwendung von Billigknallern aus illegalen Importen immer wieder zu schweren Unfällen mit dauerhaften gesundheitlichen Schäden gekommen.