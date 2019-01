Höxter/Brakel (WB). 45 Einsätze hat die Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst in der Neujahrsnacht koordiniert. Die Feuerwehr hatte fünf kleinere Brandeinsätze, der Rettungsdienst musste 40 Mal ausrücken. »Erfreulich war, dass nur ein Einsatz auf den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern zurückzuführen war«, erklärte Johannes Ritter, Chef der Leitstelle in Brakel, am Neujahrstag.

Bei den kleineren Feuerwehreinsätzen in Beverungen, Steinheim, Bad Driburg und Warburg handelte es sich um Mülltonnen, einen Briefkasten und einen Strauch, die brannten. Zudem rückte die Feuerwehr in Herste am Silvesterabend aus, weil ein Wohnmobil in Flammen stand.

Der Rettungsdienst hatte vor allem routinemäßige Einsätze zu bewältigen, wobei ein Großteil auf starken Alkoholgenuss zurückzuführen war, wie Johannes Ritter berichtete.

Zu 24 Einsätzen ist die Polizei im Kreis Höxter über den Jahreswechsel gerufen worden. Die Delikte – Sachbeschädigungen und Körperverletzungen – sind für Silvester nicht außergewöhnlich, sagte Roland Wolf von der Polizei-Leitstelle dem WESTFALEN-BLATT.

Insofern stufen die Beamten das Einsatzgeschehen als normal ein. Zwei Körperverletzungen stehen in ihrer Einsatzbilanz. Eine Ingewahrsamnahme kam hinzu. »Diese endete allerdings im Krankenhaus«, berichtete Roland Wolf. In Höxter, Steinheim und Brakel wurde die Polizei wegen Sachbeschädigungen verständigt.