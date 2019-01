Von Sabine Robrecht

Höxter (WB). Vom neuen Jahr möglichst nichts verpassen: Das hatte sich Finn Julian anscheinend vorgenommen. Daher startete der kleine Sonnenschein gestern nur acht Minuten nach Mitternacht im St.-Ansgar-Krankenhaus ins Leben – und ist Höxters Neujahrsbaby 2019. Als er das Licht der Welt erblickte, erstrahlte der Himmel über der Stadt noch in den schillerndsten Feuerwerksfarben.

Daniela und Benjamin Linke schlossen derweil im Kreißsaal des Krankenhauses in Höxter ihren Jüngsten überglücklich in die Arme. Berechnet war er erst für den 9. Januar. »Die Wehen haben aber neun Tage früher eingesetzt – wie schon bei unserem ersten Kind«, erzählt Daniela Linke (28). Lennard Louis (zweieinhalb) ist jetzt stolzer großer Bruder und brachte Finn Julian gestern als Willkommensgeschenk einen niedlichen kleinen Eisbären mit ins Krankenhaus. Dieser wird die junge Familie aus Holzminden immer an den besonderen Jahreswechsel erinnern.

Baby bringt 3670 Gramm auf die Waage

Nicht im Traum hätte Daniela Linke daran gedacht, dass das Nesthäkchen genau in dieser Nacht zur Welt kommen würde. Ihr Mann und ihre Mutter standen der 28-Jährigen im Kreißsaal zur Seite. Als die beiden Angehörigen mit dem geburtshilflichen Team der Klinik kurz vor Mitternacht den Countdown bis zum Jahreswechsel zählten, ließ Finn Julian nicht mehr lange auf sich warten. Mit 3670 Gramm und 51 Zentimetern erblickte er um 0.08 Uhr das Licht der Welt – und machte das Glück seiner Familie perfekt.