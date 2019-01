Von Sabine Robrecht

Höxter (WB). Bei verschiedenen Silvesterpartys in der Region haben die Menschen das neue Jahr begrüßt. Sie stießen auf 2019 an und wünschten sich Glück, Gesundheit und viele frohe Stunden. Der Himmel erstrahlte in den schillerndsten Feuerwerksfarben.

So schön war der Jahreswechsel in Höxter Fotostrecke

Foto: Sabine Robrecht

Eines der Events stand im Zeichen eines Jahrestages: Das Woodstock-Festival liegt 2019 genau 50 Jahre zurück. Der Konzert-Marathon beeinflusste die internationale Hippie-Szene wie kein anderes Event. Inspiriert von dieser Strahlkraft, holte »Strandgut«-Inhaber Alex Hundt die Leichtigkeit der Flower-Power-Bewegung in sein geschmackvoll renoviertes Lokal am Godelheimer See.

Junge Frauen haben Ziele im Visier

Eine illustre Gästeschar ließ sich vom Esprit des Abends verzaubern und tanzte ins neue Jahr. So auch Valentina Romdhane-Hundt (27). Die Ehefrau des »Strandgut«-Chefs startete zusammen mit ihrer Freundin Pauline Westbomke (25) in ein für beide junge Frauen gleichermaßen besonderes Jahr. »Ich möchte mein Studium abschließen«, hat sich Valentina Romdhane-Hundt vorgenommen. Im Februar will sie ihre Bachelor-Arbeit abgeben.

Die Höxteranerin studiert berufsbegleitend Physician Assistance in Rheine und ist in der Gefäßchirurgie im St.-Ansgar-Krankenhaus Höxter angestellt. »In Deutschland ist das Berufsbild des Physician Assistant noch recht neu«, erläutert die 27-Jährige. Sie kann nach Abschluss des Studiums delegierte ärztliche Tätigkeiten selbstständig ausüben. Auf dem Weg dahin möchte sie in diesem Jahr die Zielgerade ansteuern.

Erfolg im neuen Job als Betriebswirtschaftliche Referentin bei der Diakonie in Düsseldorf wünscht sich ihre Freundin Pauline Westbomke. Sie bricht schon heute zu diesen neuen Ufern auf – mit Erinnerungen an eine wunderschöne Silvesterparty im Gepäck.

Freundeskreis tanzt nach Silvesterwanderung ins neue Jahr

Der Abend im »Strandgut« war auch für den Freundeskreis um das ehemalige Königspaar der Schützengilde Höxter, Regina Spieker und Günter Potthast, ein gelungener Auftakt für 2019. Der Freundeskreis trifft sich an Silvester immer zum Wandern und begrüßt das neue Jahr dann an unterschiedlichen Zielorten. Diese liegen oft in der Stille der Natur – an der Himmelsleiter in Boffzen beispielsweise verbrachte der Freundeskreis einmal einen besinnlichen Jahreswechsel.

»In diesem Jahr wollten wir ein bisschen tanzen«, erzählt Marlies Schuster. Da bot sich die Party im »Strandgut« an. Vorsätze fürs neue Jahr haben die Freunde nicht. »Abnehmen vielleicht – wie jedes Jahr«, sagt Günter Potthast. Er nimmt es aber gelassen. Seine Frau Renate hält von Zielvorgaben fürs neue Jahr gar nichts – weil im Leben immer alles anders kommt. »Deshalb wird aus Vorsätzen nichts.«