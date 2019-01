Von Sabine Robrecht

Höxter (WB). Der Handwerkerball in Höxter erlebt am Samstag, 19. Januar, seine 70. Auflage. Für Martin Röske ist dieser runde Geburtstag eine Premiere: Als neuer Vorsitzender der ausrichtenden Handwerkervereinigung moderiert der 35-jährige Zahntechnikermeister erstmals dieses gesellschaftliche Großereignis.

Martin Röske ist neuer Vorsitzender der Handwerkervereinigung Höxter. Foto: Sabine Robrecht Martin Röske ist neuer Vorsitzender der Handwerkervereinigung Höxter. Foto: Sabine Robrecht

Aus Wiesbaden sind Martin Röske und seine Ehefrau 2012 nach Höxter gezogen. Für beide steht fest: »Wir möchten hier nicht wieder weg.« Die malerische Region, der Austausch über die Vereine und die Verlässlichkeit der Menschen – diese Vorzüge des kleinstädtischen Wohnumfelds will die junge Familie nicht mehr gegen die Anonymität der Großstadt eintauschen.

»Wir freuen uns auch sehr, dass unsere Kinder hier aufwachsen«, empfindet der Zahntechnikermeister die Lebensqualität in der Region auch für die Töchter Hanna (3) und Martha (fast 1) als wohltuend.

Ihren Vater hatten berufliche Gründe nach Höxter geführt. Zunächst als Angestellter fing Martin Röske im Zahntechnik-Labor »Natura Dentium« in Höxter an. In Erfurt absolvierte er 2012 die Meisterprüfung – als Externer im Selbststudium kein Spaziergang. 2015 stieg er dann als Anteilseigner in das Unternehmen von Frank Lohmann ein. Beide sind geschäftsführende Gesellschafter.

Von Frank Lohmann übernahm der gebürtig aus dem Berliner Raum stammende Neu-Höxteraner den Vorsitz der Handwerkervereinigung. In der Schützengilde, beim »Round Table« und im Gesellschaftsverein engagiert Röske sich ebenfalls. Verantwortung zu übernehmen – beruflich und in der Freizeit gleichermaßen –, liegt in seinem Naturell.

Zusammenhalt über Ländergrenzen hinweg

An der Handwerkervereinigung schätzt der dynamische Vorsitzende den kollegialen Austausch über die verschiedenen Gewerke hinweg. Bei der Sponsorenakquise für den Ball hat er festgestellt, dass die Zusammenarbeit über Stadt- und Landesgrenzen hinweg im Handwerk unkompliziert funktioniert. »Davon kann sich die Politik eine Scheibe abschneiden.«

Den Sponsoren ist es mitzuverdanken, dass das Programm der 70. Auflage des Balls keine Wünsche offen lässt. Der Abend in der Stadthalle in Höxter beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Besucher können sich auf ein Wiedersehen mit Daniel Ligges freuen. Und auf ein genussfreudiges Gastspiel von Christina Rommel. Mit ihrem Programm »Schokolade – das Konzert« verspricht die attraktive Künstlerin einen Genuss für Ohren, Gaumen, Nase, Augen und Seele. Die Songs der Sängerin sprühen vor Energie und Leidenschaft.

Udo-Jürgens-Double als Top-Act zu später Stunde

Als weiteren Top-Act kündigt Martin Röske für die späteren Stunden das Udo-Jürgens-Double Andy Rühl an. »Aber bitte mit Sahne« passt gut zur Schokolade. Und die Tanzfläche wird sicher auch gefüllt sein, sind die Gastgeber überzeugt. Auf einen besonders langjährigen Ball-Besucher – Horst Kreuzer – freut sich Martin Röske besonders. Der vitale Senior war 65-mal dabei.

Ball innerhalb von eineinhalb Tagen ausverkauft

Karten für das Großevent mit 400 Gästen in der Stadthalle Höxter sind nicht mehr zu haben. Der Ball war innerhalb von nur eineinhalb Tagen ausverkauft. Es besteht zwar die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. Die Chancen sind aber nicht sehr groß. »Viel Hoffnung habe ich nicht«, sagt der Vorsitzende.

Wenn seine Premiere am 19. Januar vorüber ist, heißt es gleich »Nach dem Ball ist vor dem Ball«. Die Vorbereitung eines so großen Festabends benötigt Vorlauf. Und sie ist mit viel Arbeit verbunden. Martin Röske ist dankbar für die Unterstützung seiner Mitstreiter. »Wir sind im Vorstand gut aufgestellt« – so wie die Menschen es vom Handwerk gewohnt sind.