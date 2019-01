Die erste Schneepracht des Jahres hat sich am Donnerstag über Teile des Kreises Höxter gelegt – wie hier in der Kreisstadt am frühen Morgen. Foto: Harald Iding

Höxter/Bad Driburg (WB/hai). Der erste Schnee des neues Jahres hat am Donnerstag den Kreis Höxter erreicht. In den frühen Morgenstunden gab es dadurch zahlreiche Verkehrsbehinderungen. In Bad Driburg wurde eine Fahrerin bei einem Unfall verletzt.

Auf der Kreisstraße 18 bei Bad Driburg ereignete sich der Unfall gegen 7.15 Uhr, bei dem eine 28-jährige Frau aus Bad Driburg leicht verletzt worden ist. Wie von der Polizei zu erfahren ist, befuhr eine 48-jährige Frau aus Altenbeken mit ihrem VW Golf die K18 aus Richtung Bundesstraße 64 kommend in Richtung Bad Driburg.

Im Bereich einer Kurve verlor sie laut Polizei auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ins Schleudern und kollidierte mit dem 1er-BMW der Bad Driburgerin, die auf der Gegenfahrbahn in Richtung B 64 fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Wegen der Bergungsmaßnahmen wurde die K 18 bis 9.50 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Angepasste Ggeschwindigkeit wichtig

Tipp: Gerade in Höhenlagen und im Kurvenbereich sollte man bei winterlichen Straßenverhältnissen auf eine angepasste (reduzierte) Geschwindigkeit achten. Und natürlich müssen am Fahrzeug Winterreifen beziehungsweise Ganzjahresreifen (auch Allwetterreifen) montiert sein. Wer noch mit Sommerreifen unterwegs ist, der begeht eine Ordnungswidrigkeit – mit zum Teil heftigen Strafen. Wenn sich zum Beispiel aus der Nutzung von Sommerreifen eine Behinderung des Verkehrs ergibt, muss der Fahrzeugführer mindestens mit einem Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.