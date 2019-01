Während sich andere in seinem Alter ausruhen, lackiert Udo Buch in seiner Werkstatt die hölzernen Wegweiser von Bödexen. Der 76-Jährige trägt mit seinem ehrenamtlichen Engagement zum einladenden Erscheinungsbild des Ortes bei. Foto: Celine Niemann

Von Celine Niemann

Von den 74 Holzschildern mit touristischen Hinweisen hat Udo Buch in der kleinen Werkstatt hinter seinem Wohnhaus 25 Schilder selber gefräst. Die Wegweiser stammen ursprünglich aus den 70er Jahren. Durch die Witterung und vereinzelte Sachbeschädigungen sind sie im Laufe der Jahre so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass man nicht mehr erkennen konnte, wo sie hinführen sollten. Neben den Holzschildern hat Udo Buch auch sechs historische Kirchenstatuen wieder ansehnlich gestaltet.

Der einzige Ort des Kreises mit Wegweisern aus Holz

Je nach Art der Beschädigung muss das Holz neu gefräst, angeleimt, abgeschliffen und gestrichen werden. Am häufigsten sei das Abblättern der Farbe ein Grund für die Restaurierung, wie Udo Buch berichtet. »Mittlerweile muss ein Schild nur noch alle fünf Jahre neu gestrichen werden. Früher, als ich noch die schlechtere Farbe verwendet habe, brauchten sie bereits nach zwei Jahren einen neuen Anstrich.« Erst nach mehren Schichten Farbe und rund drei Stunden Arbeit sehe ein Schild wieder aus wie neu.

Wie Josef Schoppmeier, der Bezirksverwaltungsstellenleiter des Ortes mitteilte, sei Bödexen der einzige Ort des Kreises Höxter mit Wegweisern aus Holz. »Wir profitieren alle von Udos Arbeit, aber leider wird sie oft nicht wahrgenommen. Dabei würde vieles auf der Strecke bleiben, wenn wir Menschen wie ihn nicht hätten«, lobte er die ehrenamtliche Tätigkeit des Rentners.

Im Förderverein historischer Kirchengebäude tätig

Neben der Instandsetzung der Holzschilder pflegt Udo Buch zusammen mit Josef Pollmeier die Außenanlage der historischen Sankt-Anna-Kirche durch regelmäßiges Rasen mähen und Büsche schneiden. Der 76-Jährige pflanzt sogar Blumen. Bei dem Förderverein historisches Kirchengebäude, der sich um die Instandhaltung des alten Gemäuers kümmert, hatte Udo Buch 16 Jahre lang den Vorsitz inne und ist immer noch im Vorstand tätig. Aus diesem Grund gestaltete er auch jahrelang den Ostereiermarkt in Bödexen mit, der traditionell in der historischen Sankt-Anna-Kirche stattfand.

Wissen eignet er sich selber an

Aber auch an anderen Stellen in Bödexen trägt Udo Buch zu einem ansprechenden Ortsbild bei. Er restaurierte die Gedenktafel des Kriegerdenkmals, verlegte die Bodenplatten der Außenanlage neu und strich den Glockenstuhl. Darüber hinaus säubert er den Bachlauf des Mühlenbachs an mehren Stellen. »Ich habe die Arbeit gesehen und mich ihrer angenommen. Dann habe ich gemerkt, dass es mir wirklich Spaß macht, bin da rein gewachsen und bis heute dabei geblieben«, erklärt der 76-jährige Rentner. 30 Jahre lang habe Udo Buch das Material zur Instandsetzung der Holzschilder zum großen Teil selber finanziert, bis er finanzielle Unterstützung erhielt.

Das Wissen, was er für seine ehrenamtliche Arbeit brauche, habe er sich selber angeeignet. »Ich habe mir alles selber beigebracht. Im Laufe der Jahre habe ich viele Erfahrungen sammeln können und mir etwas bei Handwerkern abgeschaut.« Seine Ehefrau Ingrid unterstütze das gemeinnützige Hobby ihres Mannes. Zwar sei es ihr manchmal etwas zu viel, aber sie stehe schon immer dahinter, versichert der Rentner. »Solange ich die ehrenamtliche Arbeit machen kann, werde ich es auch tun. Wenn ich an einem Tag viel geschafft habe, kann ich mich abends in meinen Sessel setzten und fühle mich wohl und zufrieden.«