Höxter (WB/hai). Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Höxter wegen einer Schussabgabe aus einer Gaspistole am Mittwoch – mitten auf dem Marktplatz in Höxter – haben ergeben, dass der Mann (56) zuvor mit einer Frau und einem Mann in Streit geraten war. Im Verlaufe dieses Streites habe er eine Gaspistole aus seiner Hosentasche geholt und einen Schuss in die Luft abgegeben.