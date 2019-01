Von Simone Stickeln

Aktuell hat der Kegelklub »Gut Holz von 1909« noch neun Mitglieder, die sich noch einmal pro Woche treffen. Darunter sind auch noch Söhne von Gründungsmitgliedern. »Leider stellt das Hotel Caprice, in dem wir zuletzt gekegelt haben, seinen Betrieb ein. Aufgrund unseres fortgeschrittenen Alters und den zunehmenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen werden wir uns nun keine neue Kegelbahn suchen«, erklärt Lutz Schmidt, der bereits seit 1985 Klubmitglied ist. »Außerdem kommt der Kegelsport immer mehr aus der Mode«, beschreibt er. Zuletzt war der 79-Jährige das jüngste Mitglied des Klubs.

So geht es auch immer mehr Kegelklubs im Kreis Höxter, die mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen haben. »Die Überalterung ist im Kegelsport ein großes Problem«, erklärt auch Gerd Weiland, der Kegelwart des ESV Warburg. Zwar gebe es immer wieder Jugendliche, die neue Klubs bilden, aber diese können die Mannschaften, die aus Altersgründen aufhören, nicht ersetzen. »Hinzu kommt auch das Kneipensterben, wodurch immer mehr Orte zum Kegeln fehlen«, sagt er. Diese Probleme machen sich auch bei den Stadt- und Kreismeisterschaften bemerkbar, wo Weiland in der letzten Zeit einen Rückgang der Teilnehmerzahlen festgestellt hat. »Dabei war Kegeln in den 70er und 80er Jahren noch ein richtiger Familiensport und für Viele ein fester Bestandteil der Freizeitgestaltung«, erzählt er.

Lutz Schmidt hat sich anlässlich des Geburtstages ausführlich mit der Geschichte des Kegelklubs beschäftigt. Beverunger Handwerksmeister und Geschäftsleute haben den Klub im Jahr 1909 gegründet. »Damals haben sich die Mitglieder im Gasthaus Kuhn getroffen und auf einer Außenanlage mit Holzkugeln gekegelt«, berichtet Schmidt. Später wechselte der Klub in das ehemalige Kolpinghaus und Anfang der

60er Jahre in das heutige Hotel Caprice.

Insgesamt der Klub in seiner 110-jährigen Geschichte wechselvolle Zeiten erlebt. Dabei stand die Geselligkeit immer im Vordergrund, vor allem auch die Feiern der runden Jubiläen. »1979 wurde das 70-jährige Bestehen mit rund 300 Gästen in der Stadthalle gefeiert«, führt Lutz Schmidt aus. Ebenso haben die Klubmitglieder im Laufe der Jahre viele Kegelausflüge gemacht. »Wir waren zum Beispiel in London oder Oslo und sind auch innerhalb Deutschlands viel herumgekommen«, erinnert er sich.

Die Kegelbrüder von »Gut Holz von 1909« haben es nicht geschafft, jüngere Mitglieder zu finden, um den Klub zu verjüngen. »Dennoch wollen wir die Kegelfreundschaft aufrechterhalten und uns weiter regelmäßig zu Klönabenden treffen«, sagt Schmidt. Am Samstagabend werden die Mitglieder des Kegelklubs den Geburtstag im Hotel Caprice in Beverungen feiern. »Damit wollen wir das Kegeln in dem Hotel, in dem wir uns jahrelang getroffen haben, beschließen«, beschreibt er.