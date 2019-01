Bödexen (WB/cn). Es scheint eine gelungene Kombination zu sein: jahrelange Erfahrungen und frische Ideen. Das ist das Erfolgsrezept des neu gegründeten Vereins »Kultur.Art« in Bödexen, der die gemeinsamen Interessen verschiedener Vereine bündeln und weiterentwickeln möchte.

Getreu des Mottos: »Gemeinsam sind wir stark« hat sich in Bödexen vergangenes Jahr der Verbindungsverein »Kultur.Art« gegründet. Dieser soll die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Dorfvereinen erleichtern und die Realisierung neuer Veranstaltungen ermöglichen. Aus diesem Grund sitzt im erweiterten Vorstand ein Vertreter jedes Vereins, der als Ansprechpartner fungiert. »›Kultur.Art‹ vereinfacht das Zusammenwirken sehr. Man hat sogar Zugriff auf nützliche Materialien und die Räumlichkeiten der anderen Vereine«, erklärt der 30-jährige Kassierer Marian Staubach. Zu den verschiedenen Vereinen gehört die Löschgruppe Bödexen, der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr, der Musikverein mit Weserberglandorchester und Spielmannszug, der Pfarrgemeinderat, der Förderverein historisches Kirchengebäude, der Reitverein, die Sankt-Sebastianus- Schützenbruderschaft, der SV Fürstenau-Bödexen, der Tennisclub sowie der Tus Bödexen-Fürstenau. »Wir wollen die gemeinsamen Interessen umsetzten und alle in ihrer Meinung vertreten«, ergänzt der Vorsitzende Bernward Meise, der mit seinen Vorstandsmitgliedern sehr zufrieden ist. »Wir ziehen alle an einem Strang und die jungen Vorstandsmitglieder bringen frische Ideen mit ein.«

»Kultur.Art« Bödexen konnte bereits bei einigen Veranstaltungen beweisen, dass das Konzept aufgeht. Seit dem 12. April vergangenen Jahres war der Verein maßgeblich an der Ausrichtung des Dorffestes im Juni beteiligt, organisierte im September ein Beachvolleyball-Turnier und den Weihnachtsmarkt in der historischen Stankt-Anna-Kirche. Das Volleyball-Turnier wurde erstmalig veranstaltet. »Das war die erste Idee aus dem Verein, die umgesetzt werden konnte. Das Turnier wurde sehr gut angenommen. Zwölf Mannschaften aus verschiedenen Ortschaften haben teilgenommen und es sind viele Zuschauer gekommen«, freut sich Schriftführer Christian Quest. Es stehe bereits fest, dass eine zweite Veranstaltungsauflage am 17. August stattfinde.

Doch wie kam es zu der Gründung? »Thomas Buch und Stefan Berens, die viele Erfahrungen durch das Bekleiden von Ämtern in anderen Vereinen haben, hatten schon lange die Idee, einen Verbindungsverein zu gründen. Dann sind sie auf uns zugekommen und die Sache hat schnell Form angenommen«, erinnert sich Marian Staubach. Mittlerweile hat »Kultur.Art« Bödexen 30 Privatmitglieder. Das jüngste Mitglied ist 21 und das älteste 69 Jahre alt. Jeder von ihnen könne seine Kreativität in verschiedene Projekte einbringen. »Bei uns kann jeder etwas bewegen. Wir möchten das Landleben insbesondere für junge Leute attraktiver gestalten und veraltete Strukturen neu beleben. Damit können wir der Landflucht hoffentlich ein wenig entgegenwirken«, sagt Staubach. Das sei unter anderem auch ein persönlicher Grund für den Bauleiter sich im Vorstand zu engagieren. »Wenn man sich als junger Mensch dazu entschließt im Dorf zu bleiben, möchte man das Leben in seiner Heimat doch auch selber mitgestalten können.«

Die kreativen Köpfe haben schon Ideen für neue Projekte, wie ein Open-Air-Kino in Bödexen oder ein Live-Konzert. Außerdem denke man an die Landesgartenschau 2023, zu der von »Kultur.Art« kleine Projekte umgesetzt werden sollen.