Von Sabine Robrecht

Mit einer Großgruppe von mehr als 110 Pilgern aus dem Erzbistum Paderborn tritt die Höxteranerin am 13. Januar vom Flughafen Frankfurt aus die lange Reise nach Zentralamerika an. Aus ihrer Heimatregion sei sie die einzige. Die Gruppe erlebt den Weltjugendtag mit Papst-Begegnung unter einem von Antonia Schöning entworfenen Banner: »Es hat einen Wettbewerb für das Banner unserer Gruppe gegeben«, erzählt die 23-Jährige. Dass sie den ersten Preis holen würde – und ihr Banner mithin das Erkennungszeichen der Pilger aus der Erzdiözese Paderborn sein wird –, hätte die Höxteranerin nicht gedacht.

Banner entworfen

Berührend in Szene gesetzt hat Antonia Schöning in ihrem Entwurf die Leitfigur des Weltjugendtages – Maria. Die Gottesmutter spielt eine zentrale Rolle bei dem Megaevent, für das die katholische Kirche des Gastgeberlandes etwa 200.000 Teilnehmer aus 155 Ländern erwartet. Dass Maria den Menschen auch heute noch viel zu sagen hat, daran lässt Antonia Schöning keinen Zweifel. Maria habe daran geglaubt, dass das, was Gott mit ihr vorhat, zum Guten führen wird. »Dieses Vertrauen hat auch heute noch Relevanz«, sagt Antonia Schöning. »Es regt uns an, zuversichtlicher in die Zukunft zu schauen.«

Unter diesem Banner wird die Gruppe aus dem Erzbistum Paderborn den Weltjugendtag gemeinsam erleben: Antonia Schöning hat mit diesem Entwurf im Rahmen eines Wettbewerbs den ersten Preis gewonnen. Das Banner zeigt das Logo des Weltjugendtages, das biblische Leitwort, die Wellen der Meere und schließlich Maria, die zum Weltjugendtag schaut – und auch zu Gott. Foto: Schöning

Dass diese glaubenstiefe Zuversicht die Herzen der Menschen öffnet und ihren Lebensalltag mit Freude erfüllt, hat die Höxteranerin vor fünf Jahren in Brasilien erlebt. Sie besuchte dort ebenfalls den Weltjugendtag und hat die aufrichtig empfundene Offenheit der Gastfamilien, in denen sie untergebracht war, in dankbarer Erinnerung. »Die Menschen leben in armen Verhältnissen und strahlen trotzdem so viel Lebensfreude aus.« Das zu erleben, hat Antonia Schöning nachhaltig beeindruckt. Und beflügelt sie jetzt zu ihrer erneuten langen Reise.

Jugendliche aus aller Welt

Auf den Weltjugendtag freut sie sich, weil wieder Menschen aus aller Welt zusammentreffen. »In den Straßen hört man unterschiedliche Sprachen. Die Menschen sind aber aus ein und demselben Grund – wegen ihres Glaubens – zusammengekommen.« Wenn sie dann gemeinsam das »Vater unser« beten, entfaltet sich dieser weltumspannende Schulterschluss in der Nachfolge Christi in einer besonderen Spiritualität.

Magische Momente wie diese wird Antonia Schöning bald zum zweiten Mal erleben. Die Reise führt sie am 13. Januar aber erst nach Costa Rica: In diesem Nachbarland erwartet die Gruppe das Vorprogramm zum Weltjugendtag. Die Jugendlichen lernen in der Diözese San Isidro Labrador Kolpingprojekte kennen. Eine Kaffee-Ernte gehört zum Programm.

Unterbringung in Gastfamilien

Untergebracht sind die Reisenden während dieser Begegnungstage in Hostels und auch in Gastfamilien. Als Dank für die Gastfreundschaft liegt Antonia Schöning ein Hilfsprojekt am Herzen: Um sechs Jugendlichen aus Costa Rica die Teilnahme am WJT zu ermöglichen, sammelt das Kolpingwerk, Diözesanverband Paderborn, Spenden. Wer noch helfen möchte, kann dem Link » www.bkc-spendenportal.de/projekt/teilnahme-weltjugendtag-panama/display/link.html« folgen. »Es wäre schön, wenn die Jugendlichen aus Costa Rica zum Weltjugendtag mitkommen könnten.«

Das Großevent führt vom 22. bis 27. Januar die Zukunft der Weltkirche in Panama-City zusammen. Wegen der Größe des Flughafens können nicht alle Gäste nach Abschluss des Weltjugendtages gleichzeitig die Heimreise antreten. Deshalb hängt Antonia Schöning noch drei Tage dran. »Wir sehen uns den Panamakanal an und unternehmen eine zweitägige Regenwald-Wanderung mit Übernachtung bei Ureinwohnern.« Nach einem entspannten letzten Tag auf einer karibischen Insel will die Höxteranerin am 2. Februar zurück fliegen.

Insektenschutz im Gepäck

Jetzt freut sie sich auf zwei spannende Länder und die Begegnung mit Menschen und Kulturen. Die letzten Tage vor der Reise nutzt Antonia Schöning noch zum Spanisch-Lernen. Im Gepäck hat sie unter anderem Insektenschutz gegen tropische Mücken. Impfungen etwa gegen Gelbfieber gehörten zu den Reisevorbereitungen. Mit jedem Tag bis zum 13. Januar steigt nun die Spannung.