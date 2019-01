Servicemitarbeiter der Deutschen Bahn sind am Freitag vor Ort gewesen und haben die Anlage an der B 64 überprüft. Foto: Harald Iding

Von Simone Stickeln

Höxter (WB). Die Bahnschranken sind zu und es kommt kein Zug : das ist in den vergangenen zwei Tagen gleich viermal am Bahnübergang Taubenborn an der B 64 zwischen Höxter und Godelheim passiert.