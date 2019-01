Von Michael Robrecht

Höxter (WB). An den Jahrhundertwinter 1978/79 erinnern sich im Kreis Höxter noch viele Menschen. Wann hat es das je gegeben, dass wochenlang ein Meter Schnee lag und auf den Straßen in den Städten des Kreises gerodelt und Ski gefahren werden konnte? Auf den WESTFALEN-BLATT-Aufruf in der Weihnachtsausgabe haben sich viele Leserinnen und Leser gemeldet und einige Fotos aus ihren Archiven zur Verfügung gestellt.

Leser-Fotoaktion: Jahrhundertwinter 1979 im Kreis Höxter Fotostrecke

Foto: WB-Archiv, Familien Niggemann, Wulf, Rieks, Ohm, Rode, Wasmuth, Robrecht, Alt-Höxter-Facebook-Gruppe

Das WB sucht weiter Fotos oder auch kleine Geschichten und Erlebnisse vom Jahrhundertwinter vor genau 40 Jahren. Wer ein Foto zur Verfügung stellen möchte, kann das Bild an die Email-Adresse hoexter@westfalen-blatt.de senden. Telefonkontakt in der Redaktion: 05271-972852 (Michael Robrecht).

Viele erinnern sich an Schulausfall und einen Meter Schnee

Zeitzeugen wissen, dass nach den Weihnachtsferien 1979 in der ersten Schulwoche tagelang jeden Morgen im Radio bekannt gegeben wurde, dass die Schulen im Kreis Höxter ausfallen würden. Busse kamen an vielen Orten nicht durch, und es war ungewöhnlich kalt. Schneeberge türmten sich überall in den Orten. Wer damals als Sternsinger rund um den 6. Januar 1979 unterwegs war, der erinnert sich an die brutale Kälte mit unter minus 20 Grad und an eingefrorene Hände und Füße. Die Erlebnisse während des Jahrhundertwinters 1978/1979 haben sich bei vielen Menschen auch im Kreis Höxter tief im Gedächtnis verewigt.

Ab Silvester 1978 ging es los: Tagelang hat es ohne Unterbrechung damals geschneit. Menschen erfroren in Norddeutschland in ihren Autos, Eingeschlossene wurden mit Bergepanzern oder Militär-Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Auch im Kreis Höxter ging ab Neujahr nichts mehr. Viele erinnern sich daran, dass in den Höhenlagen ein Meter Schnee nichts Außergewöhnliches war. Selbst im Wesertal in Höxter stapelten sich in der Innenstadt die Schneemassen, so dass sich die Verwaltung gezwungen sah, die weißen Berge mit Baggern auf Laster verladen zu lassen, um sie in der Weser oder am Floßplatz zu entsorgen. Dieser Jahrhundertwinter gilt als außergewöhnliches Ereignis mit einem ungewöhnlichen Ausmaß an Schnee.

Der Winter gehört zu den zehn schwersten Wintern der Nachkriegszeit in Norddeutschland. Mit 64 Tagen geschlossener Schneedecke (31. Dezember 1978 bis 4. März 1979) stellte die Saison einen Rekord seit dem Hungerwinter 1946/47 auf.