Von Laura Dunkel

Im Drenker Bürgerhaus haben die Wehrführer aller Einheiten aus dem Kreis zusammen mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung sowie von Hilfsorganisationen, Notfallseelsorge, Polizei und Bundeswehr auf das Einsatzjahr 2018 zurückgeblickt und Pläne für dieses Jahr aufgezeigt.

2295 Einsätze zählten die Feuerwehren des Kreises Höxter im vergangenen Jahr. Der Anstieg von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sei ganz klar auf das Wetter zurückzuführen, so die Kreisführung. Allein Sturmtief Burglind und Orkantief Friederike verschafften den Wehren im Januar kreisweit zusammen 470 Einsätze. Weitere besondere Herausforderungen waren ein Scheunenbrand in Bredenborn, die Bombenentschärfung in Paderborn, der Tankstellenbrand in Bredenborn und der Zimmerbrand in der Weserberglandklinik Höxter.

Spieker verwies auch auf »viele wichtige Weichenstellungen« für den Bevölkerungsschutz im Kreis Höxter. Zentrale Entwicklungen in 2018 waren die Inbetriebnahme der neuen, vom Bund geförderten Atemschutzwerkstatt an der Kreisleitstelle in Brakel. »Sie bedeutet eine enorme Entlastung für unsere ehrenamtlichen Wehren. Wir können stolz sein, dass wir neben der Brandsimulationsanlage mit der zentralen Atemschutzwerkstatt ein weiteres Aushängeschild haben, mit dem wir für OWL Standards setzen«, bemerkte der Landrat.

Ehrungen beim Neujahrsempfang. Foto: L. Dunkel Ehrungen beim Neujahrsempfang. Foto: L. Dunkel

Wichtig gewesen sei 2018 auch die Kooperation der Kreise Höxter, Lippe und Paderborn beim ärztlichen Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe unter der Rufnummer 116117. »Von diesem bundesweit einzigartigen Pilotprojekt profitieren in den drei Kreisen rund 800.000 Menschen«, berichtete Spieker. Er nutzte den Neujahrsempfang auch, um an den 2018 verstorbenen ehemaligen Kreisbrandmeister Johannes Kunstein aus Nieheim zu erinnern, der sich in den zehn Jahren seiner Amtszeit als »Glücksfall für den Kreis« erwiesen habe.

Auch 2019 werde der Kreis Höxter weiter in den Bevölkerungsschutz und das Rettungswesen investieren. Zu den größten Investitionen mit einem Gesamtvolumen von rund sechs Millionen Euro zählen der Neubau der Rettungswache sowie der Rettungsdienstzentrale in Brakel und die Anschaffung von neuen Rettungsfahrzeugen. Beverungens Bürgermeister Hubertus Grimm berichtete, dass die Stadt Beverungen 2019 keine großen Investitionen in die Feuerwehr tätige. In der nächsten Ratssitzung werde aber der Brandschutzbedarfsplan ausgearbeitet, der die Investition in Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge und die Löschwasserversorgung beinhalte. »Es ist unser oberstes Ziel, die Freiwillige Feuerwehr zu erhalten«, betonte Grimm. Derzeit gibt es mit Ausnahme von Blankenau in elf der Beverunger Ortschaften freiwillige Wehren. »Besonders mit Blick auf die 58 Jugendlichen, die sich in den Jugendfeuerwehren engagieren und die 19-köpfige Kinderfeuerwehr in Herstelle bin ich optimistisch, dass die Stadt Beverungen ihre Freiwillige Feuerwehr in der Zukunft erhält«, versicherte Grimm.

Kreisbrandmeister Rudolf Lüke ehrte im Rahmen des Neujahrsempfangs verdiente Wehrmänner wie Hans-Willi Benning, der 2018 nach sieben Jahren sein Amt als stellvertretender Kreisbrandmeister an Jürgen Schmits übergeben hat. Die Brandinspektoren Peter Doll und Heinrich Mantel erhielten den Titel Ehrenkreisjugendwart. Sie waren 17 beziehungsweise 22 Jahre zunächst als stellvertretender Jugendkreisfeuerwehrwart und dann als Jugendkreisfeuerwehrwart aktiv. Der Kreisbrandmeister zeichnete Hubertus Nostitz für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr aus und erhielt im Anschluss selbst eine Ehrenurkunde für 40 Jahre Mitgliedschaft.