Anregungen und Ideen rund ums Heiraten gibt es wieder bei der Höxteraner Hochzeitsmesse in der Stadthalle – wie hier in 2018. Bei neuen Modenschauen werden aktuelle Brautkleider, Hochzeitsanzüge und auch Trends für Kommunionkinder präsentiert. Foto: Roman Winkelhahn

Höxter (WB/sti). Wie lang soll das Brautkleid sein? Brauche ich eine Schleppe? Wer macht perfekte Hochzeitsfotos – vor oder nach der Trauung? Lieber Kutsche oder Luxuslimousine? Alle Fragen rund um die Hochzeit werden an diesem Sonntag, 13. Januar, auf der Höxteraner Messe in der Residenz-Stadthalle beantwortet.

Schon zum 20. Mal präsentiert die Boutique TM die Höxteraner Hochzeitsmesse mit Anbietern aus allen Bereichen rund um den schönsten Tag im Leben. »In diesem Jahr sind wieder rund 30 Firmen mit dabei. Wir müssen uns also nicht verstecken«, sagt Organisator Uwe Hörnlein. Denn aus nahezu jeder Branche sind mehrere Anbieter vor Ort, um die Gästen zu beraten. »Die etablierten Firmen geben sich Mühe und zeigen den Besuchern schöne Stände. Das zeichnet die Messe aus«, beschreibt Hörnlein.

Verlosung

Besonders gefragt seien die Outfits für Braut und Bräutigam. Bei den Modenschauen können die Gäste sich die aktuellen Trends der Brautmode anschauen. Zudem winkt in einer Verlosung ein Brautkleid oder Bräutigam-Outfit für den oder die Gewinner. »Viele kommen aber nicht nur wegen der Mode«, berichten die Organisatoren. So ziehe es auch Besucher zur Hochzeitsmesse, die sich für die Trauringe, Torten oder Dekorationen inspirieren lassen wollen, wenn das Traumkleid bereits gefunden wurde. Neben der Brautmode werden auch wieder Kommunionkleider und -anzüge präsentiert.

Von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet

Mit der Messe in Höxter stoßen die Veranstalter besonders aktuell auf große Begeisterung. »Hochzeitsmessen liegen voll im Trend«, weiß Katharina Postert. In diesem Jahr rechnen die Organisatoren mit etwa 500 Besuchern. Die Hochzeitsmesse öffnet am Sonntag von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr in der Stadthalle in Höxter. Der Eintritt kostet fünf Euro.