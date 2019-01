Von Michael Robrecht

Holzminden/Höxter (WB). Eine verzweifelte Mutter sucht ihre 15-jährige Tochter und bittet in einem dramatischen Appell auf Facebook die Menschen im Weserbergland um Mithilfe. Polizei und Jugendamt in Holzminden haben sich des Falles angenommen, auch weil die Jugendliche seit November in der Schule fehlt und auch nach den Winterferien zum Wochenanfang nicht dorthin zurückgekehrt ist.

Jasmin lebt in einer Betreuungseinrichtung für Jugendliche in Holzminden und ist von dort auch schon mehrfach »getürmt«. Seit dem 22. November 2018 gilt sie als vermisst. Es liegen auch Vermisstenanzeigen bei der Polizei vor. »Sie hat sich aber danach mit dem Handy des Vaters gemeldet, um Forderungen an ihre Betreuer zu stellen, zu welchen Bedingungen sie zurückkommt«, bestätigte Stephanie Heineking-Kutschera (Pressesprecherin des Polizeikommissariates Holzminden) gestern dem WESTFALEN-BLATT. Die Behörden gingen nicht davon aus, dass sich das Mädchen in Lebensgefahr befinde oder sie gar etwas Schlimmes plane.

Die Mutter von Jasmin ist in 1000 Nöten und startete eine groß angelegte Suchkampagne im Weserbergland. Sie berichtet von Zeugenaussagen, die die 15-Jährige gesehen haben wollen, wie sie in einen weißen Lieferwagen mit Göttinger Kennzeichen gestiegen sei.

Polizeisprecherin Heineking-Kutschera berichtete von Vermutungen, die Jugendliche halte sich bei ihrem Vater auf. Jugendamt und Polizei seien dort mehrfach gewesen, hätten dort aber niemanden angetroffen. Zeugen wollen das Mädchen auch in Nörten-Hardenberg gesehen haben. Was sich genau in der Holzmindener Betreuungseinrichtung abgespielt hat, wissen die Ermittler nicht genau. Die Erzieher haben sich nicht auf die Forderungen des Mädchens eingelassen. Jasmin lebt schon länger nicht mehr bei ihren getrennt wohnenden Eltern, bestätigte die Polizei. Jasmins Mutter bedankt sich in den sozialen Medien für die große Anteilnahme bei der Suche und hofft, »dass alles ein gutes Ende nimmt«.

In den Kreisen Höxter und Holzminden sorgt die hundertfach auf Facebook geteilte Vermisstenmeldung für Diskussionsstoff. Wer Hinweise zum Verbleib von Jasmin B. (mittellanges blondes Haare, 1,70 Meter groß) geben kann, wird von der Polizei gebeten, sich unter Telefon 05503/1004 bei der Polizei Nörten-Hardenberg oder unter Telefon 05531/9580 bei der Holzmindener Polizei zu melden.