Höxter (WB). Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Höxter haben ergeben, dass ein technischer Defekt an einem Elektrokabel für den Brand in der Gartenhütte am Montag gegen 14 Uhr im Brückfeld in Höxter verantwortlich ist. Wie berichtet, war das Gartenhaus eines Rentners (74) im Kleingartengelände jenseits der Weser abgebrannt. Der Mann kam ins Krankenhaus in Höxter (wir berichteten). Der Gebäude war nicht zu retten. 60 Feuerwehrleute rückten gegen die Flammen vor.

Feuer in Höxter: Gartenhaus im Brückfeld brennt ab Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

Besitzer von Gartenhütten, die ihre Gebäude mit einem Stromanschluss versehen haben, sollten die aufgestellten elektrischen Gerätschaften und installierten Leitungen regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüfen. Ebenso sollte bei Öfen und Kamine nach möglichen Defekten nachgeschaut werden, so die Polizei.