Das Festival der Blasmusik erlebt in der Stadthalle Holzminden seine 20. Auflage. Die Blasorchester aus Brenkhausen, Bödexen und Stahle gestalten den beliebten Konzertnachmittag gemeinsam. Der Kartenvorverkauf für das besondere Musikereignis ist bereits angelaufen. Foto: privat

Holzminden (WB). Das jährlich wiederkehrende Großereignis der Blasmusik in der Stadthalle Holzminden kündigt sich an – und zwar in diesem Jahr bereits zum 20. Mal.