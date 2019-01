Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Ein Stück Alt-Höxter verschwindet: Nach fast 100 Jahren gibt es seit Neujahr die Ratsapotheke in der Marktstraße nicht mehr. Apotheker Ulrich Finke drehte am Silvestertag zum letzten Mal den Schlüssel herum.

Ratsapotheke Höxter schließt nach 100 Jahren Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

Über drei Generationen hat Familie Finke die Apotheke im Herzen der Stadt – unweit von Rathaus und Marktplatz – betrieben. Tausende Höxteraner – und auch Patienten von außerhalb – haben sich hier mit Erkältungsmitteln, Cremes oder Tabletten eingedeckt. Ulrich Finke hat mit 66 Jahren das Rentenalter erreicht, und von seinen vier Kindern wollte niemand Pharmazie studieren. Zudem sei der Standort in der Marktstraße nicht mehr so attraktiv wie in früheren Jahrzehnten: Ausschlaggebend für das Ende der Ratsapotheke seien nicht die Mitbewerber in der Nähe, es fehlten vielmehr die Arztpraxen in der Innenstadt. »Wo kein Arzt ist, da bleiben die Kunden weg«, so seine nüchterne Standortanalyse.

Gerne erinnert sich Ulrich Finke an die Jahrzehnte im weißen Kittel hinter dem Tresen. Viele Lebensgeschichten der Höxteraner habe er gehört. Manchmal sei der Apotheker auch »ein kleiner Kummerkasten der Menschen«. Auch prominente Kunden deckten sich in seiner Apotheke mit Medikamenten ein. »Einmal stand die berühmte Rockband Puhdys im Geschäft. Eine Mitarbeiterin bediente sie, ich betreute eine andere Kundin und dachte, die kennst Du doch. Beim Rausgehen war von einem Dieter ›Maschine‹ Birr die Rede, was mir erst die Augen öffnete«, schilderte Finke. Doch da seien die Rockmusiker schon mit ihren Kopfschmerztabletten auf der Marktstraße verschwunden gewesen, ärgert er sich bis heute, dass er mit den Bandmusikern nicht ins Gespräch gekommen sei.

Lange unterhalten konnte er sich aber mit dem Bundestagsfraktionschef der Grünen, Dr. Anton Hofreiter. Dem hätten die Rosen an seinem 300 Jahre alten Fachwerkhaus bei einem Höxter-Besuch gefallen: Und so sei er mit einigen Begleitern zu ihm auf einen Kaffee kommen: »Aber sicher auch, weil ich den Höxteraner Grünen vorher gesteckt habe, den Politiker einmal kennen lernen zu wollen«. Und an noch einen dritten Promi-Patienten erinnert er sich: Der Kabarettist Jürgen von Manger alias Tegtmeier sei zu Zeiten von dessen WBK-Aufenthalt Kunde gewesen.

Salben auf Rezept, Hustensaft und gute Beratung: Ulrich Finke ist bekannt in der Stadt, und für ihn war klar, dass er nach dem Abi am KWG Apotheker werden wolle – wie der Vater 1936 und der Großvater nach dem 1. Weltkrieg. 1980 ging es los. So manches Wochenende war Dienst angesagt. »Den Rekord hält ein Zweiter Weihnachtstag mit 170 Patienten und 100 Anrufern. Das ist sportlich, war aber nicht die Regel«, erzählt Ulrich Finke. Viele Kunden hätten die Schließung zum Jahresende 2018 sehr bedauert: »Es flossen sogar ein paar Tränen«, sagt Finke, der in dem schönen Fachwerkhaus in der Marktstraße auf jeden Fall wohnen bleiben wird.

Das Fachwerkhaus Marktstraße 2 gilt als besonderes Gebäude. Innerhalb der Altstadt Höxters finden sich an den Straßen-Hauptachsen und deren Kreuzungspunkt viele solcher repräsentativer Fachwerk-Bürgerhäuser. An der Ecksituation der heutigen Marktstraße und der Weserstraße befindet sich in städtebaulich dominierender Lage seit 1713 das Gebäude der Ratsapotheke. Es handelt sich nicht um ein Baudenkmal der späten Gotik oder der Renaissancezeit, sondern um eines, der in Höxter eher seltenen Beispiele des Barock, wenngleich ältere Zierformen hier noch verwendet wurden. Die Eintragung der Denkmalliste weist ein Fachwerkgiebelhaus als zweigeschossigen Eckbau mit Krüppelwalmdach, fränkischer Fachwerktyp, leichte Geschossauskragungen und Schnitzwerk aus. Das Gebäude wurde zuletzt 1999, 1984 und 1950 bis 1957 verschiedenen Renovierungs- oder Umbauarbeiten durch Familie Finke unterzogen.

Fachwerkhaus Marktstr.2

Das Vorgängergebäude des heutigen Baudenkmals (Bau um 1500) beherbergte das damalige »Niedere Gericht«, war im Volksmund aber auch bekannt als städtische Schreiberei. Damit diese Vergangenheit der Ratsapotheke nicht in Vergessenheit gerät, erinnert noch heute ein Schild an der Fassade daran. Um 1713 ging die Liegenschaft in Privateigentum über; Johan Caspar Rosencrantz erwarb das wohl baufällige Gebäude.

Den im Erdgeschoss untergebrachten und dort ihre Waren verkaufenden Höxteraner Bäckern und Metzgern musste Rosencrantz auch im damals neu errichteten und heute noch existenten Fachwerkgebäude die gleichen Rechte, die für den Vorgängerbau bestanden hatten, einräumen. Es handelte sich dabei um fünf Verkaufsstellen. Der Metzgerscharren ist bereits für 1348 durch einen Gildebrief der Knochenhauer archivarisch nachweisbar. Erst im Jahre 1832 wurde die Scharrennutzung im Gebäude aufgegeben.

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts befindet sich das Fachwerkhaus im Besitz der Familie Finke und wurde durch drei Generationen als Apotheke genutzt. Die Brüstungszonen der Fenster des ersten Obergeschosses sind einst um einige Inschriftenfelder ergänzt worden, deren Füllbohlen humorige Sprüche aus dem Bereich der Pharmazie enthalten.