Von Simone Stickeln

Höxter (WB). NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst hat am Dienstagabend beim Neujahrsempfang des CDU-Stadtverbandes Höxter die Verkehrspolitik des Landes erläutert. Vor rund 100 Zuhörern sprach er im Hotel Niedersachsen auch über die aktuelle Verkehrssituation in Höxter.

»Es ist viel zu tun hier in der Region. Auch ländliche Gebiete und Vorstädte müssen sich entwickeln können«, sagte Henrik Wüst. Eine Region könne nur wachsen, solange die Infrastruktur dies zulasse. »Eine gute Infrastruktur ist Voraussetzung für die Mobilität«, erklärte der Verkehrsminister. Dennoch seien viele Wege zu klein, zu eng und oft marode.

Der Großteil der Brücken in Nordrhein-Westfalen müsse grundlegend saniert werden. Gleichermaßen habe auch die Deutsche Bahn mit Zugausfällen und Verspätungen zu kämpfen, die auf Mängel am Schienennetz zurückzuführen seien. Auch der Zustand der Wasserstraßen sei problematisch.

»Im vergangenen Jahr wurden 50 zusätzliche Ingenieure in den Planungsabteilungen des Landesbetriebs Straßen NRW eingestellt«, berichtete Wüst. Außerdem seien 100 Millionen Euro für externe Ingenieurbüros bereitgestellt worden. Durch diese zusätzlichen Planungskräfte solle der schnellere Ausbau der Infrastruktur vorangetrieben werden. »Das heißt auch, die einzelnen Projekte schneller und koordinierter abzuwickeln«, so Wüst weiter.

Ein wichtiger Aspekt des Ausbaus der Infrastruktur sei auch die Digitalisierung. Daher wird auch eine Erneuerung vieler Streckenabschnitte der Deutschen Bahn angestrebt. Denn mit der derzeitigen Schienentechnik kann an vielen Orten nur ein Zug pro Streckenabschnitt fahren. Folgezüge müssen warten, bis der jeweilige Abschnitt komplett freigegeben wird, ehe sie ihn befahren können. Mit einer Digitalisierung des Systems könnten also mehr Züge in kürzerer Zeit einen Streckenabschnitt befahren, was zu einer Kapazitätssteigerung von zehn bis zwanzig Prozent auf den Schienen führt.

Von Bedeutung ist für den Minister in diesem Zusammenhang auch die Koordinierung von Baustellen auf Straßen, Schienen sowie auf dem Wasser, damit den Bürgern alternative Reisemöglichkeiten bleiben. Dies sei eine der aktuellen Herausforderungen des Verkehrsministeriums und habe eine hohe Priorität. »Wir müssen aber auch dazu bereit sein, Baustellen rund um die Uhr hinzunehmen und mehr für Wochen-end- oder Feiertagsarbeit zu bezahlen«, hob Wüst hervor. Bauzeitvolumen ließen sich nur durch zusätzliche Ausgaben verkürzen, so der Minister.

Weiterhin sollen auch die Möglichkeiten der Digitalisierung besser genutzt werden. Denn es gebe neue Erwartungen an den Nahverkehr oder die Bahn, zum Beispiel beim Buchen von Fahrkarten. »Immer mehr Menschen haben den Anspruch, jede mögliche Strecke im Bundesland auf dem Smartphone buchen zu können«, sagte Wüst. Daneben erwarten viele eine einfache Möglichkeit, Tickets für unterschiedliche Verkehrsmittel zu einem fairen Preis buchen zu können. »Bahnfahren muss für ländliche Gebiete wieder eine Option werden«, fasste der Verkehrsminister zusammen.

In der anschließenden Fragerunde mit den Besuchern ging Hendrik Wüst auch auf die Situation der Verkehrswege in Höxter ein. In diesem Monat erwartet das Verkehrsministerium die Ergebnisse der Materialprüfung für einen Pylon und eine Tragseilkonstruktion zur Stabilisierung der Weserbrücke. »Bis zur Landesgartenschau 2023 soll der Schwerlastverkehr wieder darüber laufen«, gibt Wüst als Ziel vor. Bezüglich der L 755 und der Südbrücke seien hingegen erst die Planungen aufgenommen worden. Am Ausbau der B 64 und 83 arbeitet das Ministerium derzeit schon. »Der Planungsabschnitt zwischen Höxter und Godelheim befindet sich im Planfeststellungsverfahren«, erläuterte Wüst. Bis 2025, so die Hoffnung, könnte der Lückenschluss bei Godelheim möglicherweise Wirklichkeit werden.

Landrat Friedhelm Spieker zeigte sich skeptisch und forderte den Minister auf, den Druck auf den Landesbetrieb Straßen NRW zu erhöhen: »Wir werden seit Jahren vertröstet und bekommen nur Planungen oder Deckblätter präsentiert. Bei den entscheidenden Dingen passiert nichts«, sagte Spieker.