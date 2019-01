Von Ellen Waldeyer

400 Zuschauer lockte das Ensemble in die Residenz-Stadthalle in Höxter, um das klassische Stück zu erleben. Bereits 2018 ist die Aufführung »Schwanensee«, die ebenfalls vom russischen Nationalballett aufgeführt wurde, auf sehr positive Resonanz gestoßen. Durch schauspielerische Ausdruckskraft und perfekt abgestimmte Tänze schaffen es die russischen Profitänzer, das alte Märchen auch ohne Worte nachzuerzählen und wieder aufleben zu lassen. Es bedarf eines gewisses Talentes, Zuschauer in den Bann zu ziehen, obwohl kein einziges Wort gesprochen wird.

Konflikt zwischen Nussknacker und Mäusekönig

»Der Nussknacker« ist ursprünglich eine Märchenerzählung von E.T.A. Hoffmann aus dem Jahr 1816. Darin geht es im Wesentlichen um die jugendliche Marie (in anderen Fassungen auch Clara), die zu Weihnachten einen Nussknacker geschenkt bekommt, der mit mehreren anderen unlebendigen Dingen in der Nacht zum Leben erwacht. Marie folgt dem Nussknacker ins Puppenland, wo sie auf lebendige Schneeflocken und viele weitere Abenteuer trifft. Es herrscht ein ständiger Konflikt zwischen dem Nussknacker, der sich in einen wunderschönen Prinzen verwandelt, und dem bösartigen Mäusekönig. Sie kämpfen mehrmals gegeneinander, bis der Prinz den Mäusekönig und seine Armee von Mäusen besiegt. Daraufhin gibt es einen festlichen Ball in der Süßigkeitenburg, wo Gäste aus allen Bereichen zu finden sind. Marie verliebt sich in ihren Prinzen.

Marie erwacht aus ihrem Traum

Das Ende des Märchens ist je nach Fassung unterschiedlich. In dem Ballett erwacht Marie aber schließlich aus ihrem Traum und findet den Nussknacker lediglich als Gegenstand wohlbehütet unter dem Christbaum. Pjotr Iljitsch Tschaikowsky vertonte das Märchen Ende des 19. Jahrhunderts mit zahlreichen klassischen Musikstücken für Bläser und Streicher, woraus dann das gesamte Ballettstück mit zwei Akten resultierte. Allein die Musik lädt schon zum Träumen ein, doch mithilfe der wunderschönen Tänze wird selbst Erwachsenen das Eintauchen in eine fabelhafte, weihnachtliche und auch kindliche Welt ermöglicht.

Anmut und Eleganz

Voller Eleganz und Anmut tanzen die Akteure mehrere Walzer und Pas de deux (Tänze zu zweit). Starkes Staunen und großartigen Applaus lösen die vielen Pirouettes, Grand jétés (das Bein wird so hoch wie möglich geworfen) mit zugehörigen Hebungen und Spagatsprünge aus. Auch die enorme Sprungkraft und Ausdauer der Tänzer faszinieren das Publikum. Pure Leichtigkeit liegt in der Luft, als Dmitrii Poliakov (Nussknacker und Prinz) Anna Serogina (Marie) mehrfach hochhebt und sie mit einem Lächeln auf seiner Schulter sitzt und tanzt. Das alles scheint unendlich einfach zu sein, was es natürlich nicht ist. Doch gerade durch diese Leichtigkeit können sich die Zuschauer auf die Geschichte hinter dem Tanz konzentrieren und sich völlig auf das authentische Ballett einlassen.

Farbenfrohe Kostüme

Das weihnachtlich gestaltete Bühnenbild und die aufwendigen, farbenfrohen Kostüme, die häufig gewechselt wurden, geben dem Stück noch eine persönliche Note. Im Laufe der zwei Akte des Balletts steigert sich nicht nur die Spannung der Geschichte, sondern auch die tänzerische Qualität und Komplexität der verschiedenen Schritte und Sprünge. Das Schauspiel rückt eher in den Hintergrund, im Vordergrund steht die hervorragende Technik des Balletts. Durch die vielen verschiedenen Tänze (Spanischer, Orientalischer, Chinesischer, Russischer und Französischer Tanz) wird sowohl eine traditionelle, als auch eine vielfältige Atmosphäre geschaffen. Auf der Bühne wird keine Sekunde auch nur annähernd langweilig, denn es geschieht immer wieder etwas Neues und die Übergänge sind fließend.

Autogramme für das Publikum

Während der Pause standen in der Residenz-Stadthalle drei Tänzer für Autogramme zur Verfügung. Am Ende applaudiert das Publikum begeistert, belohnt die russischen Profitänzer mit Standing-Ovation und es werden sogar Blumen aus dem Zuschauerraum überreicht. Es war ein gelungener Ballettabend für Groß und Klein, der zum Träumen und Genießen der letzten weihnachtlichen Tage einlädt.