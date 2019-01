Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Ein Jahr ist das jetzt her: Orkantief »Friederike« ist am 18. Januar 2018 als schwerer Sturm mit Orkanböen durch Europa gezogen. Der Schaden betrug eine Milliarde Euro. Der Sturm war der stärkste in der Mitte Deutschlands seit dem Orkan »Kyrill« 2007.

Foto: WESTFALEN-BLATT-Archiv

»Friederike« hat in Egge und Solling sowie auch in vielen anderen privaten und staatlichen Wäldern im Kreis Höxter Millionen-Schäden hinterlassen. »Es war ein gefährlicher Cocktail: sehr hohe Windgeschwindigkeiten, aufgeweichte Böden und Nass-Schnee«, bewertete Regionalforstamtschef Roland Schockemöhle im Januar 2018 den Sturm. »In wenigen Stunden vernichteten starke Böen, Spitze waren 140 km/h bei Drenke, nicht nur Wälder und ihre Bestände, sondern Werte und Familientraditionen, betriebliche und waldbauliche Ziele sowie ganze Landschaftsbilder. Auf den Tag genau elf Jahre nach dem Orkan ”Kyrill” brachte ein Wintersturm erneut eine Zäsur unserer Forstwirtschaft in den heimischen Wäldern, vielerorts heftiger als beim so genannten Jahrhundertsturm«, erinnerte sich Schockemöhle. Das Regionalforstamt Hochstift hatte die Wälder in den Kreisen Paderborn und Höxter forstbehördlich bis Ende Januar 2018 gesperrt. Dann wurde aufgeräumt. Einige Straßen blieben längere Zeit wegen Windwurfs unpassierbar.

Wegen des Überangebots an Holz als Folge des Sturms »Friederike« und der Borkenkäferplage haben die niedersächsischen Landesforsten und auch das Regionalforstamt im Kreis Höxter sowie die privaten Forsteigentümer viele Baumstämme auf Halde gelegt. Insgesamt befänden sich zurzeit 130.000 Kubikmeter Fichte in unterschiedlichen Lagerstätten, rechnete ein Sprecher allein für Südniedersachsen vor. Die Stämme sollen so lange konserviert werden, bis die Holzpreise wieder steigen. Infolge des Überangebots seien für einen Festmeter Fichte derzeit nur etwa 60 Euro zu erzielen. Vorher lag der Preis bei rund 90 Euro. Viele Fichtenstämme lagern in Folie eingeschlagen. Der übrige Teil wird in Nasslagern im Harz konserviert. Dort werden die Stämme berieselt, um sie frisch zu halten. Weitere Nasslager werden im Kreis Höxter noch gebraucht.

Im Sommer mussten wegen des starken Borkenkäfer-Befalls zusätzlich im großem Stil Fichten gefällt werden (wir berichteten). Der trockene Jahrhundertsommer 2018 führte in den Fichtenbeständen in NRW zur größten Borkenkäferkalamität seit 1947, schilderte das Regionalforstamt Hochstift. Um den übersättigten Holzmarkt nicht noch weiter zu belasten, haben viele Förster in diesem Jahr auf den regulären Einschlag von Fichten verzichtet. Bei staatlichen und privaten Forstbesitzern summieren sich die Werteverlust oft im hohen sechsstelligen Bereich, so die Bilanz zum Jahresende 2018.