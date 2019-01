Die Polizei leitet heute in der Mittagszeit den Verkehr durch die hängen gebliebenen Schranken. Foto: Michael Robrecht

Höxter (WB/rob). Die Serie der Schranken-Pannen in Höxter reißt nicht ab. Ein halbes Dutzend Mal hat die Bahnschranke am Bahnübergang Höxter-Taubenborn gestreikt und vergangene Woche für Staus und viel Ärger gesorgt.

Am Montag blieb die Schranke am Bahnhof Höxter am Übergang Weserbrücke stecken und sorgte 45 Minuten für Staus und Unsicherheit. Die Polizei lenkte die Autos durch die Beton-»Schikane« und zwischen den beiden Schranken hindurch. Bahntechniker wurden beauftragt, die Technik zu überprüfen. Auch als der nächste Zug durchfuhr, hoben sich die Schranken nicht; erst später gab es Entwarnung. Die Schranke hatte zuletzt Heiligabend gegen 19 Uhr gestreikt.

Wer ohne Einweisung durch die Polizei einfach selbst die Gleise zwischen den Schranken hindurch fährt, riskiert eine Strafe von 700 Euro, bekommt zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot, warnt Polizeisprecher Andreas Hellwig.