Von Michael Robrecht

Ein Baum war vermutlich auf Grund des Sturms quer auf die Bundesstraße gestürzt. Dieses bemerkte ein 46-jähriger Mann aus Helsa (Landkreis Kassel) zu spät und geriet mit seinem mit insgesamt vier Personen besetzten Audi A4 unter den Baum. Alle vier Insassen, zwei Frauen und zwei Männer, wurden beim Unfall leicht verletzt. Am Audi entstand ein Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr geräumt.

Kapriolen in Höxter: Sturm, Hochwasser, Schranken-Panne Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

Die Wehren mussten im Raum Höxter zudem einige Bäume von den Straßen holen. Der Dauerregen führte dazu, dass Nethe oder Emmer Hochwasser führen: ein wie bei der Weser wegen der Dürre seit Monaten fast vergessener Anblick. Auch die Weser ist wieder randvoll und tritt stellenweise über die Ufer. 64 Zentimeter wurden zum Anfang des Advents am Pegel Höxter gemessen, gestern konnte man 3,20 Meter ablesen.

Der Wasserstand der Weser hat sich erholt. Fähren wie in Polle fahren wieder. Wichtig für den Pegel der kommende Monaten ist, dass die fast leere Edertalsperre sich langsam wieder füllt. Die Talsperre ist jetzt zur Hälfte wieder voll, die Ruinen eines überschwemmten früheren Dorfes sind nicht mehr sichtbar. Durch das fehlende Seewasser, aus dem Edersee war auch viel Trinkwasser entnommen worden, war die Weser im Spätsommer sehr geschrumpft. Die Flotte Weser musste die Saison bei schönstem Sommerwetter abrupt beenden, weil der Fluss unter 80 Zentimeter Tiefe absackte. Diese Einbußen machten sich laut Flotte Weser in der Jahresbilanz bemerkbar. Die Flotte plant jetzt die Saison 2019: Eröffnungsfahrt ist am Sonntag, 28. April, am Nachmittag.

Wer sich für die genauen Wasserstände der Flüsse interessiert, der sollte ELWIS, das Elektronische Wasserstraßeninformationsservice der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV), im Internet aufrufen. Unter Service finden sich die Pegelstände.