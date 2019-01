Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Bei der Schützengilde in Höxter soll es ein Jahr vor dem Jubiläumsfest 2020 einen Generationswechsel in der Bataillonsführung geben. Nach vielen Jahren als Kommandeur wird Major Thomas Schöning sich nicht mehr zur Wahl stellen. Er hat das den Gremien mitgeteilt.

Kommandeur Thomas Schöning gibt sein Amt dieses Jahr ab. Foto: WB Kommandeur Thomas Schöning gibt sein Amt dieses Jahr ab. Foto: WB

Auch die beiden Festleiter Michael Schuster und Dirk Puhl haben ihren Verzicht auf die Vorstandsämter erklärt und wollen Platz machen. Neu gewählt wird der Vorstand der Schützengilde von 1595 bei der Generalversammlung am Freitag, 23. August 2019, ab 20 Uhr in der Stadthalle. Zum Vorstand gehören zurzeit auch als Hauptmann beim Stabe und Vize-Kommandeur Frank Zimmermann, Sascha Stankowski als Bataillonsrechnungsführer und 3. Festleiter, Adjutant Philipp Bald und Thomas Wiesemann als kommissarischer Pressewart. Am Tag nach der Generalversammlung ist das Sommerfest der Gilde am Samstag, 24. August, in der Halle vorgesehen.

Höxters Schützen planen das Jubiläumsjahr »425 Jahre Schützengilde« (wir berichteten). Am Freitag, 25. Januar, wird während einer Auftaktveranstaltung erstmals öffentlich das Großereignis 2020 besprochen. Der Kommandeur der Gilde, Thomas Schöning, hatte sich in einem Schreiben an die 1000 Mitglieder der vier Kompanien gewandt und hofft auf viele Unterstützer für die Jubiläumsjahrplanungen und viel Resonanz an dem Informationsabend.

Am 25. Januar will die Gilde den Aktiven der vier Kompanien im Saal des Gasthauses »Paulaner« im »Landsknecht«-Gebäude ab 19 Uhr den Grobablauf 2020 näher bringen. »Wir wollen frühzeitig Arbeitskreise für die Vorbereitung und die Durchführung der einzelnen Veranstaltungen bilden«, sagt Thomas Schöning. »Nur wenn alle gemeinsam anpacken, und wir brauchen die Unterstützung aller vier Kompanien und möglichst vieler Schützenbrüder, wird das Jahr 2020 ein Erfolg.«