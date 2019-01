Höxter/Bielefeld (WB/hai). Dumm gelaufen und zudem echt gefährlich: Die Polizei hat in Höxter ein Pärchen aus Bielefeld in der Nacht zu Dienstag dabei erwischt, wie es einen Altkleider-Container leer räumen wollte. Der Mann stieg dabei vollständig in den Metallbehälter ein.

Altkleider-Container sind nicht selten Ziel von Dieben, die sich an ausgedienten Kleidungsstücken bedienen. In Höxter sind am 15. Januar um 0.10 Uhr ein Mann und eine Frau aus Bielefeld aufgefallen, die sich an zwei Altkleidercontainern an der Albaxer Straße 24 zu schaffen machten.

Ein Polizeisprecher: »Der Mann war bereits mit seinem ganzen Körper in einen Container eingestiegen, um Kleidung herauszuholen. Dabei wurde auch die Einwurfvorrichtung beschädigt.« Die beiden Täter müssen sich nun wegen Diebstahl und Sachbeschädigung verantworten.

Gefährliche Falle

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich davor, in solche Behälter einzusteigen. Durch den Schließmechanismus der Einwurfklappe können die Container zur gefährlichen Falle werden