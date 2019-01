Schülerinnen beim Redox-Flow-Experiment im Inno-Truck. Die Technologie wird beispielsweise in Speichern für erneuerbare Energien verwendet. Der Inno-Truck macht Ende Januar Station am Höxteraner Berufskolleg. Foto: Daniel Wintzheimer

Höxter (WB). Zur Informations- und Ausbildungsbörse am Berufskolleg Kreis Höxter zeigt die Initiative Inno-Truck am Donnerstag und Freitag, 31. Januar und 1. Februar, eine interaktive Ausstellung zur Bedeutung von Innovationen und Zukunftstechnologien.

Angemeldete Schulklassen können im Inneren des doppelstöckigen Forschungstrucks an multimedialen Führungen teilnehmen und mit den begleitenden Wissenschaftlern über Perspektiven in MINT-Berufen ins Gespräch kommen. Während der »Offenen Tür« am Donnerstag von 14.45 bis 17.30 Uhr sind alle interessierten Forschernaturen, Eltern und umliegenden Schulen eingeladen. Der Eintritt ist frei. Stellplatz ist der Parkplatz am Schulstandort Höxter (Im Flor 35).

Wie wird aus einer guten Idee eine erfolgreiche Innovation? Was versteht man überhaupt unter Innovationen? Wozu sind sie gut – und welche Risiken sind mit ihnen verbunden? Antworten auf diese und andere wichtige Fragen gibt der Inno-Truck: Als »Innovations-Botschafter« des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) macht das doppelstöckige Ausstellungsfahrzeug auf seiner Deutschland-Reise auch Station in Höxter.

»Ich freue mich, dass wir dieses Angebot bekommen. Gerade die Steigerung der Attraktivität von MINT-Berufen liegt mir besonders am Herzen. Ich bin dankbar für die großartige Arbeit des ›Netzwerkes Natur und Technik‹ im Kreis Höxter, das mit seinem Projekt ›Backstage Ausbildung‹ auch mit einem Stand am Tag der offenen Tür dabei sein wird. Der Truck ist ein zusätzliches Angebot zum MINT-Erlebnistag am 16. November 2019, den ich auch sehr empfehlen möchte«, sagt der heimische CDU-Abgeordnete Christian Haase.

Auf Grundlage der Hightech-Strategie der Bundesregierung zeigt die Ausstellung im InnoTruck anschaulich, welche Rolle naturwissenschaftlich-technische Entwicklungen in unserem Alltag spielen. Bei den Veranstaltungen können sich Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs mit den wissenschaftlichen Begleitern über Chancen und Perspektiven im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) austauschen.

Wissen zum Mitnehmen

Neben angemeldeten Klassen sind auch alle Bürgerinnen und Bürger in die mobile Erlebniswelt eingeladen. Während der Offenen Tür am Donnerstag, 31. Januar, von 14.45 bis 17.30 Uhr, steht der Inno-Truck allen Interessierten offen, die sich in der Ausstellung oder im Gespräch mit den wissenschaftlichen Begleitern Dr. René Nowak und Dr. Dominik Klinkenbuß informieren möchten. Die beiden Experten beantworten alle Fragen rund um die Forschungs- und Anwendungsgebiete im Bereich der vorgestellten Zukunftstechnologien.

Moderne Ausstellung

Auf zwei Stockwerken und rund 100 Quadratmeter Ausstellungsfläche bietet sich im Inneren des Inno-Trucks eine spannende und multimediale Entdeckungsreise von der Forschung über die Technologie und die Anwendung bis hin zu Berufsbildern und Mitmachangeboten. Dank moderner Präsentationstechniken wie Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen lautet die Devise nicht nur Anschauen, sondern auch Anfassen und Ausprobieren. So zeigt ein kollaborativer Zweiarm-Roboter, wie der Arbeitsplatz der Zukunft aussehen könnte.

Die Schüler aus Höxter und Umgebung lernen am Beispiel von mehr als 80 überwiegend interaktiv gestalteten Exponaten, an welchen technischen Lösungen in Deutschland aktuell geforscht wird und wozu diese Entwicklungen dienen sollen. Dabei erfahren sie auch, worauf es in technischen Berufen ankommt.