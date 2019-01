Die Schlagzeilen aus den vergangenen Monaten spiegeln politisch motivierte Kriminalität im Weserbergland wider. In allen Fällen und darüber hinaus ermittelt der Staatsschutz – in NRW und in Niedersachsen. Für den Kreis Höxter veröffentlichte die für die politische Kriminalität zuständige Polizei Bielefeld als aktuellste Bilanz die Zahlen für 2017. Von 35 Fällen (2016 noch 28) im Kreis wird berichtetet. 23 mal (2016: 21) ging es um rechte Delikte, viermal (2016: 3) um linke Taten. Unter religiös-radikalen Delikten steht kein Fall. Die Aufklärungsquote liegt laut Pressemitteilung der Polizei bei um die 50 Prozent.

Die lokale Jahresbilanz »Politisch motivierte Kriminalität 2017« für die OWL-Kreise ist im Internet mit Vergleichzahlen zu den Vorjahren unter beim Polizeipräsidium Bielefeld www.bielefeld.polizei.nrw/artikel/jahresbilanz-politisch-motivierte-kriminalitaet .de nachzulesen. Zahlen für 2018 liegen noch nicht vor.

Zahl der politisch motivierten Straftaten sank

Die Zahl der in 2017 bekannt gewordenen politisch motivierten Straftaten im Kriminalhauptstellenbereich des Polizeipräsidiums Bielefeld sank im Vergleich zum Vorjahr von 650 auf 580 Fälle, so die Polizei. Der Rückgang entspreche in etwa dem Landestrend in NRW. Der erfreuliche Rückgang sei überwiegend auf sinkende Fallzahlen in den Phänomenbereichen »Politisch motivierte Kriminalität Ausländer« und »Rechts« zurückzuführen. 2017 wurde der Phänomenbereich »Religiöse Ideologie« neu hinzugefügt.

Im Kreis Holzminden sind 2017 sieben Straftaten registriert worden. Ein Jahr zuvor waren es noch 15. Wie im Kreis Höxter gab es häufig das Verbreiten von Propaganda, das Zeigen des Hitlergrußes, das Schmieren rechter und linker Parolen und das Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole.