Von Marius Thöne

Kunstfest Corvey

Das Kunstfest »Via Nova« hat 2018 erstmals auf Kloster Corvey stattgefunden und steht unter der künstlerischen Leitung von Dr. Brigitte Labs-Ehlert. 2019 wird das Kunstfest von der Kulturstiftung mit 20.000 Euro gefördert. Thematisch soll die älteste deutsche Bibeldichtung, der Corveyer Heliand, in den Mittelpunkt gerückt werden. Geplant sind Formate wie Konzerte, Performances und Lesungen. Auch werden Auftragsarbeiten gezeigt, die sich erstmals künstlerisch mit der Bibeldichtung befassen. Michael Pavlicic, Mitglied des Kuratoriums aus Paderborn, betont: »Als Welterbestätte hat Corvey bereits einen ganz besonderen Status inne, der durch ein qualitätvolles und interdisziplinär ausgerichtetes Kunstfest zusätzlich bereichert wird.«

Labs-Ehlert berichtete gestern, dass sich das Festvial neben der Förderung der LWL Kulturstiftung auch über eine Unterstützung von Seiten der Kunststiftung NRW freuen könne. »Und wir erwarten demnächst noch weitere Förderzusagen«, so Labs-Ehlert. Das Via Nova Kunstfest Corvey sei für Ende August / Anfang September geplant und stehe 2019 unter dem Motto »Long ago – Far away: der Heliand«. »Es wird als Ausstellung eine Film- und Soundinstallation zeigen sowie neben inszenierter Literatur neue performative Kunstformen, Konzerte und Gespräche beinhalten«, kündigte Labs-Ehlert an. Konkrete Angaben zum Programm konnte die Detmolderin noch nicht machen.

Forum Jacob Pins

Für die Ausstellung mit Werken der israelisch-deutsche Künstlerin Varda Getzow erhält die Jacob Pins Gesellschaft eine Förderung in Höhe von 2620 Euro. Die Künstlerin gehört zu der sogenannten zweiten Shoah-Generation, die die Verfolgung selbst nicht erlebte, aber dennoch ihr Erbe ist. Varda Getzow verarbeitet in ihren großformatigen Aquarellen und raumeinnehmenden Installation die eigene Familiengeschichte im Holocaust.

Möbelindustrie in Steinheim

Der Förderverein Möbelmuseum Steinheim wird mit einer Fördersumme in Höhe von 10.000 Euro zur Realisierung von Zeitzeugen-Interviews zum Aufstieg und Niedergang der Möbelindustrie bedacht. Die Möbelindustrie war einst der wichtigste Arbeitgeber in Steinheim. Mit den Interviews soll in Kooperation mit der Historikerin Dr. Alexandra Bloch-Pfister ein wichtiger Bestandteil zur Neukonzeption der Ausstellung geschaffen werden.