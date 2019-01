Bei den Mädchen entschieden sich viele Eltern für Ella und Marie (Platz 2) sowie Charlotte, Lia und Mila (Platz 3). Schon 2017 war der beliebteste Jungenname bei Neugeborenen in Höxter Ben und auch im deutschlandweiten Vergleich liegt er in der Beliebtheit aktuell ganz vorne.

Emma ist bei den Mädchennamen in Deutschland momentan Spitzenreiter und stand in Höxter 2017 auch auf dem ersten Platz.

»Außergewöhnliche Vornamenswünsche, die abgelehnt werden mussten, gab es in Höxter nicht«, berichtet die Stadt Höxter. Denn die Standesämter in Deutschland entscheiden bei der Anmeldung des Kindes, ob der von den Eltern gewünschte Name das Persönlichkeitsrecht des Neugeborenen verletzt.

Vornamen wie »Crazy Horse«, »Nelkenheini«, »Porsche« oder »Störenfried« wurden daher in der Vergangenheit in Deutschland nicht genehmigt.

Mai und August gefragt

Geheiratet wurde in Höxter im vergangenen Jahr auch häufig. Insgesamt 109-mal haben sich Paare im Jahr 2018 im Höxteraner Standesamt das Ja-Wort gegeben. »Besonders häufig nachgefragt waren die Trautermine am 11. und 25. Mai sowie der 18. August 2018«, heißt es dazu von der Stadtverwaltung auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES.. 1340 Menschen sind 2018 nach Höxter gezogen. Dem stehen in diesem Zeitraum 1454 Wegzüge gegenüber. Insgesamt leben 29886 Menschen in der Stadt Höxter.

28984 Einwohner

Davon haben 902 Menschen die Stadt als Nebenwohnsitz angegeben, für 28984 Einwohner ist Höxter der Hauptwohnsitz.