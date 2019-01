Von Michael Robrecht

Für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadtverwaltung Höxter, die bisher von der Leiterin des Sachgebietes Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein, aus Sicht von Bürgermeister Alexander Fischer (SPD) »sehr engagiert und erfolgreich wahrgenommen worden ist«, sei seit dem 15. Januar Sebastian Vogt zuständig, heißt es in der Mitteilung. Dann wird er kurz vorgestellt: Er habe nach dem Abitur an der City University London den Studienabschluss in »Internationaler Politik« erfolgreich absolviert. Seit Oktober 2017 studiere Vogt an der Uni Bielefeld im Masterstudiengang »Politische Kommunikation«.

Mit dem altersbedingten Ausscheiden des Leiters des Fachbereichs Zentrale Dienste, Josef Hasenbein, im März dieses Jahres setzt die Stadt Höxter ihren 2015 beschlossenen Prozess der Verwaltungs-Neustrukturierung fort. »Dieser Prozess, der weit fortgeschritten ist, sieht vor, dass die Führungsebene der Fachbereichsleitungen durch natürliche Fluktuation abgebaut wird und die Stadt neben der Behördenleitung zukünftig nicht mehr einen dreistufigen sondern nur noch einen zweistufigen vertikalen Verwaltungsaufbau mit Dezernaten und Abteilungen haben wird«, so die Verwaltung.

Da durch diese Neustrukturierung von der neuen Abteilungsleitung Zentrale Dienste Aufgaben der bisherigen Fachbereichsleitung von Josef Hasenbein zu übernehmen seien, erfolge eine Entlastung der Leitung. Die Öffentlichkeitsarbeit wird auf einen Mitarbeiter dieser Abteilung im Umfang einer halben Stelle übertragen, 19,5 Stunden und vormittags.

Bei Sebastian Vogt (24) handelt es sich um ein in Höxter noch »unbeschriebenes Blatt«. Der Studierende aus Holzhausen (Kreis Lippe) ist aber in Horn-Bad Meinberg als aktiver Vorsitzender der Jusos (Jungsozialisten) bekannt. Dort will er die Jugend stärker für Politik und die SPD begeistern.

Sabine Hasenbein soll nur zeitweise die Medien weiter betreuen, wenn der neue Mitarbeiter nach einem halben Tag Arbeit nicht mehr am Platz ist. Hasenbein wird sich als Sachgebietsleiterin verstärkt neuen Aufgaben der Zentralen Steuerung widmen müssen, wenn ihr Mann Josef Hasenbein in Kürze in die Altersteilzeit geht.

Die Personalie Vogt hat bei den Ratsparteien für Erstaunen gesorgt. Man sei über die Stellenbesetzung nicht informiert. »Wir sind sauer über die Art und Weise, wie diese wichtige Position besetzt worden ist. Das lief an uns vorbei«, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Stefan Berens. Er habe dem Bürgermeister im Vorfeld der Überlegungen über die Zukunft der Medienarbeit und des Fachbereichs Zentrale Dienste gesagt, dass Höxter eine Paketlösung mit Blick auf LGS, Stadtmarketing und bessere Öffentlichkeitsdarstellung brauche. Er werde Fischer – auch mit Blick auf die Wahl 2020 – niemanden Externes als halbe Stelle finanzieren. Berens nannte die Vogt-Einstellung etwas »Bruchstückhaftes« bevor das geplante Gesamtkonzept für die neue Öffentlichkeitsarbeit der Stadt nicht mit allen besprochen worden sei.

Ralf Dohmann (BfH-Fraktionschef) hörte vom WB erstmals vom neuen Pressemitarbeiter der Verwaltung. Er sei sehr verwundert, wer das sei und warum die wichtige Gesamt-Paketlösung mit den Ratsfraktionen nicht vorher besprochen worden sei. »Das ist ein Schnellschuss des Bürgermeisters, kritisierte Ralf Dohmann.

Georg Heiseke (UWG) nannte die Bestellung des neuen Pressemitarbeiters einen »dicken Hund«. Die Besetzung einer für die Außendarstellung zentralen und wichtigen Position der Stadt sei an den Fraktionen vorbei gegangen. »Da wird sich Fischer erklären müssen«, stellte Heiseke fest.

Ludger Roters (Grüne) – auch er war nicht eingeweiht – zeigte sich erstaunt. Die Öffentlichkeitsarbeit in Höxter sei lange stiefmütterlich behandelt worden und ein Sprecher sei auch nicht nur Sprachrohr des Bürgermeisters, deshalb bezweifele er, ob diese einsame Entscheidung klug gewesen sei.

Kommentar

Einem neuen »Pressesprecher« wäre ein gelungenerer Start zu wünschen gewesen. Natürlich obliegt dem Bürgermeister die personelle Organisation der Verwaltung und die Besetzung derartiger Stellen. Die 19,5-Stunden-Position ist nicht öffentlich ausgeschrieben worden. Fischer hat sich den engen Mitarbeiter, der ihm auch Reden schreibt, selbst aus dem SPD-Personaltopf gefischt. Die Fraktionen bei dieser nicht unwichtigen Personalentscheidung nicht anzuhören, war unklug. In Höxter geht es doch darum, mit unabhängigen, erfahrenen Profis bei der dringend notwendigen, verbesserten Selbstdarstellung der oft ins schlechte Licht geratenen Stadt neue Wege zu gehen. LGS 2023, Corvey, Stadtmarketing, Tourismus: Diese und andere Top-Themen müssen als Paket professioneller organisiert und vielleicht sogar in einem »Büro« gebündelt werden, um maximale Schlagkraft zu entfalten. Was soll dann jetzt eine Teillösung mit einem Berufsanfänger?Michael Robrecht