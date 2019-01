Sichergestellt: Das Landeskriminalamt hat nach der Razzia ein Foto mit Funden aus einem Projekt in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Bei den Schusswaffen handelt es sich laut Behörden um Schreckschusswaffen mit Munition und Luftdruckwaffen.”An anderen Orten sah es ähnlich aus”, so ein Sprecher. (Quelle: LKA Baden-Württemberg) Foto: LKA

Holzminden (WB/rob). Bundesweite Großrazzia: Die Polizei hat den “Ku-Klux-Klan Deutschland” angegriffen. In acht Bundesländern sind SEK-Kommandos gegen ein Netzwerk von Neonazis vorgegangen. Bei der Razzia sollen mehr als hundert Waffen beschlagnahmt worden sein. Auch im Kreis Holzminden griffen die Beamten zu.

Unter den 200 Polizisten im Einsatz gegen den “National Social Knights of the Ku-Klux-Klan Deutschland” waren auch Angehörige von Spezialeinheiten. Sie sind auf mehr als hundert Waffen wie Macheten und Schwerter gestoßen, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilte. Mitglieder des Netzwerks planten demnach ihre Bewaffnung und hegten “Gewaltfantasien”. Alle Angehörigen hätten eine rechte Gesinnung, die sich unter anderem in einer “Glorifizierung des Nationalsozialismus” äußere, erklärte die Staatsanwaltschaft weiter. Ein Foto beschlagnahmter Gegenstände zeigt auch Hakenkreuze.

Am Nachmittag konkretisierten sich die Razzia-Ergebnisse. Über Durchsuchungen im Kreis Holzminden wurde bis zum Abend weiter nichts bekannt. Jedoch gab es in sozialen Medien im Weserbergland zahlreiche unbestätigte »Ku-Klux-Clan«-Spekulationen.

Die Ermittlungen des LKA Baden-Württemberg richten sich mittlerweile gegen rund 40 Beschuldigte aus dem gesamten Bundesgebiet. Nach der bisherigen Einschätzung konnten keine Hinweise auf Verbindungen zu anderen Ku-Klux-Klan-Gruppierungen erlangt werden, jedoch sympathisieren die mutmaßlichen Gruppenmitglieder mit nationalsozialistischem Gedankengut. Die Rekrutierung der Mitglieder erfolgt unter anderem über das Internet. Die Kommunikation fand hauptsächlich über Soziale Medien statt. Zur Finanzierung der Gruppierung werden monatliche Mitgliedsbeiträge erhoben.

Ziel der Durchsuchungsmaßnahmen war die Sicherstellung von Beweismitteln, wie Waffen, Munition und Unterlagen, die Hinweise auf die Struktur der Gruppierung geben können. Sichergestellt wurden mehrere Schreckschusswaffen mit Munition, Luftdruckwaffen, eine Vielzahl von Schwertern und Macheten, Faust- und Butterflymessern, Wurfsterne und Teleskopschlagstöcke. Außerdem wurden Urkunden, Mitglieder- und Beitragslisten, T-Shirts und Symbole der Gruppierung „National Socialist Knights of the Ku-Klux-Klan Deutschland“, elektronische Speichermedien, Computer sowie Mobiltelefone, vorgefunden. Die sichergestellten Unterlagen müssen nun ausgewertet werden.

Die Ermittler waren offenbar durch Zufall auf die Gruppe gestoßen: Gegen eines der mutmaßlichen Mitglieder wird wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ermittelt. Sein Handy wurde beschlagnahmt. Als die LKA-Beamten es auswerteten und Chat-Protokolle durchforsteten, entdeckten sie die Verbindung. Zu lesen bekamen die Ermittler dann in den Chats auch, dass mutmaßliche Mitglieder auch mit Gewalt drohten. Der “Klan” forderte von seinen Mitgliedern auch monatliche Beiträge, berichtet das LKA.