Von Isabell Waschkies

Auf eine Top-Veranstaltung freut sich Postert schon jetzt: »Markus Krebs kommt mit neuem Programm wieder nach Höxter. Er hat für dieses Jahr deutschlandweit sechs Auftritte geplant, einer davon ist in Höxter«, freut sich die junge Betriebsleiterin. Zu Gast ist Krebs am Donnerstag, 7. März. Karten gibt es von sofort an in der Geschäftsstelle des WESTFALEN-BLATTES. Schon 2018 sorgte der Comedian mit 670 Besuchern für eine ausverkaufte Halle.

Große Pläne hat Postert für das Bistro: »Wir stehen in Kontakt mit Interessenten und sind zuversichtlich, dass wir noch in diesem Jahr einen Pächter finden«, sagt Postert, die sich mit Kai-Daniel Schmidt von kds-Events aus Steinheim seit fast vier Jahren um die Geschicke der Stadthalle kümmert. Der Pachtvertrag laufe noch bis Ende 2020 – aber auch darüber hinaus soll es weitergehen.

Ein großer Wunsch für Höxter

Auf ihrer Liste für potenzielle Veranstaltungen hat die 30-Jährige noch einen großen Wunsch notiert: »Ich würde gerne Sportevents wie Wrestling oder Boxen nach Höxter holen. Damit würden wir eine ganz neue Zielgruppe ansprechen. Aber auch Auftritte von Hard-Rock-Bands könnte ich mir vorstellen«, sagt sie. Theater in der Stadthalle soll es aber auch künftig nicht geben. Postert: »Die Halle ist zu klein, der Einkauf der Ensembles zu teuer. Um Plus zu machen, müssten wir 200 bis 300 Karten mehr verkaufen oder den Ticketpreis erhöhen.«

Welche namhaften Künstler neben Markus Krebs in diesem Jahr auf der Bühne der Stadthalle stehen werden, wollte sie noch nicht verraten. »Wir warten noch auf Bestätigungen«, sagt Postert. Der Kabarett-Abend mit Frieda Braun im März sei bereits jetzt ausverkauft, auch für Feuerwehrmann Sam Anfang Februar gebe es nur noch wenige Karten.

Weitere Unterstützung von der Polizei

Den Großteil der Veranstaltungen würden neben Firmen- und Geburtstagsfeiern in diesem Jahr erstmals Hochzeitsfeiern ausmachen. »Wir hatten selten so viele Anfragen wie für dieses Jahr«, sagt Postert, die sich auch auf die Ü30-Party und die »Holy Vibrations« freut. Im Blick hat sie dabei die Sicherheit: »Wir bekommen neben der Security auch weitere Unterstützung von der Polizei.«

Aus dem Weg räumen möchte Katharina Postert die Gerüchte rund um den Abiball des König-Wilhelm-Gymnasiums, der in diesem Jahr wieder in Beverungen gefeiert werden soll. »Wir haben mit der Schule Gespräche geführt und schnell festgestellt, dass wir mit 456 Sitzplätzen an Tischen nicht genug Platz für die vielen Schüler mit ihren Familien haben«, sagt sie, »aber grundsätzlich ist das KWG immer willkommen.«

2017 war laut Postert vor allem wegen der Comedy-Reihe, die speziell für den Donnerstagabend ausgerichtet war, ein großer Flop. Die Besucher blieben aus. Viele Veranstaltungen mussten kurzerhand abgesagt werden. »Das vergangene Jahr hat uns darin bestärkt, uns mehr auf die Wochenenden zu konzentrieren. Comedy ist und bleibt aber weiterhin ein großes Thema«, so Postert.

Das komplette Veranstaltungsprogramm gibt es online unter www.residenz-stadthalle.de.